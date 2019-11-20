البدء بتصوير فيلم «حكومة بوطبل» في مدينة المرج

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 12:42 مساء

بدأ المخرج محمد الشريف بتصوير فيلم «حكومة بوطبل» في عدة أحياء ومناطق بمدينة المرج.

وقال الفنان أحمد الرياني لـ«بوابة الوسط» الأربعاء: «أشارك مع الفنان باسط الحداد في هذا العمل بشخصية  شاب عاطل عن العمل واتجه إلى طريق المخدرات».

وأضاف: «الفيلم من تأليف وبطولة عبدالباسط الحداد، ومحمد لامين، ومراد العرفي، وخيرية الخمسي، وأبوالقاسم إدريس، وفرج الترهوني، وعبدالسلام الهتش، وحسن نتفة».

ولفت الرياني إلى مشاركة «الفنان عبدالسيد آدم، وجمال محمد، وعدد من المواهب الشابة».  

وأشار الفنان أحمد الرياني إلى أن فيلم «حكومة بوطبل» من تنفيذ شركة «ابتكار».

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