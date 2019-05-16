سيلينا غوميز تندّد بالتأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي

سيلينا غوميز في كان (أ ف ب)

ندّدت الفنّانة الأميركية سيلينا غوميز التي يتابع حوالى 150 مليون مشترك حسابها على «إنستغرام» بالتأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء جيلها.

وقالت خلال مؤتمر صحفي في مهرجان كان حضرته مع طاقم فيلم «ذي ديد دونت داي» الذي تشارك فيه «أظنّ أن عالمنا يعاني من مشاكل كثيرة، وما أراد المخرج جيم جارموش إظهاره من خلال هذا الفيلم هو أنّ شبكات التواصل الاجتماعي كان لها تداعيات وخيمة على أبناء جيلي»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأردفت المغنية والممثلة الأميركية «هي منصّات رائعة من دون شكّ لكنها تعرّض الفتيان والفتيات لأمور شتّى، فهم ليسوا على اطلاع كامل على ما يحصل في العالم من تطوّرات وأظنّ أنه لأمر خطير أن يتلقّى الناس معلومات ليست بالصحيحة».

واشتهرت غوميز البالغة من العمر 26 عامًا بأفلام للأطفال من إنتاج «ديزني» قبل أن تخوض غمار الغناء.