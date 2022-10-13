سقوط 9 صواريخ بمحيط المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

سقطت تسعة صواريخ في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، في العاصمة العراقية بغداد، فيما كانت جلسة للبرلمان على وشك البدء بهدف انتخاب رئيس جديد، على ما أعلن، اليوم الخميس، الجيش العراقي.

وقال الجيش في بيان، إن عددا من أفراد القوات المسلحة أصيبوا في الهجوم، دون أن يذكر مزيد التفاصيل. في حين ذكر شاهد ومصادر برلمانية لوكالة «رويترز» أنهم شاهدوا ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ تسقط داخل المنطقة الخضراء. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن وقعت هجمات مماثلة في الشهر الماضي أثناء عقد جلسة للبرلمان للتأكيد على انتخاب رئيسه. وتعرضت المنطقة الخضراء لهجمات بالصواريخ على نحو دوري في الأعوام القليلة الماضية، لكنها تستهدف عادة أهدافا غربية من قبل جماعات مسلحة مدعومة من إيران.