لافروف: نبحث تدشين مصنع لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، آليات تدشين مصنع لإنتاج اللقاحات الروسية المضادة لـ«كورونا»، خاصة «سبوتنيك» و«سبوتنيك لايت».

ولفت لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، بالقاهرة اليوم، إلى أن المباحثات تضمنت، سبل تصدير منتوج هذا المصنع للدول الأفريقية، وإمكانية تطوير مشروع إنساني لهذه الدول، بمشاركة مصر في هذه الجهود.

وزير الخارجية الروسي يصل القاهرة ويلتقي نظيره المصري

وتابع أن المباحثات تضمنت سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين، الذي وصل السنة الماضية لأكثر من 4 مليارات دولار، بزيادة 5% عن العام السابق، كما بحث اللقاء تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.