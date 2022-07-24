وزير الخارجية الروسي يصل القاهرة ويلتقي نظيره المصري (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله نظيره المصري سامح شكري.

ونشر حساب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، على «تويتر»، مشاهد من لقاء الوزيرين، ومباحثاتهما.

لافروف في جامعة الدول العربية

والخميس، أعلنت جامعة الدول العربية، أن وزير الخارجية الروسي سيلقي خطابًا أمام المندوبين الدائمين للدول الأعضاء اليوم، وذلك بعد أيام من القمة التي جمعت قادة روسيا وتركيا وإيران في طهران.

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وقالت وكالة «فرانس برس» إن لافروف الذي سيزور القاهرة سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وممثلي الدول الأعضاء الـ22. ونقلت عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام «مجلس الجامعة على مستوى المندوبين».