لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلقي خطابا أمام المندوبين الدائمين للدول الأعضاء يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أيام من القمة التي جمعت قادة روسيا وتركيا وإيران في طهران.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن لافروف الذي سيزور القاهرة سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وممثلي الدول الأعضاء الـ22. ونقلت عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام «مجلس الجامعة على مستوى المندوبين».

مساع عربية للحفاظ على موقف متوازن بين روسيا والولايات المتحدة

وناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت في طهران، الثلاثاء الماضي، الصراع في سورية والحرب في أوكرانيا، مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي.

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ولم تتخذ معظم العواصم العربية، التي تعتمد على الحبوب والأسلحة الروسية حتى الآن، موقفا من الصراع في أوكرانيا. كما أنها تسعى للحفاظ على موقف متوازن بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الشأن، بحسب «فرانس برس».

تعهد أميركي بعدم ترك فراغ لروسيا والصين في الشرق الأوسط

وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

ووقع بايدن الخميس في إسرائيل وثيقة أمنية مع رئيس الحكومة يائير لبيد تعهدت فيها الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وخلال زيارته لجدة السبت، أكد بايدن أمام عدد من القادة العرب أن واشنطن لن تترك «فراغا يمكن أن تملأه الصين أو روسيا أو إيران». واتهمت طهران على الفور واشنطن بتأجيج التوترات الإقليمية.