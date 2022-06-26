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نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 05:27 مساء
نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى
رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي. (الإنترنت)
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نُقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضًا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، السبت إلى المستشفى، بحسب ما أكد محاميه. 

وأوقفت الشرطة التونسية الجبالي الخميس الماضي في ولاية سوسة وقد بدأ مذاك إضرابًا عن الطعام، وفق «فرانس برس».

وأوضح محاميه زياد طاهر أن «حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية» لأمراض القلب والسكري. وأضاف أن الشرطة لم تسلم هذه الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة.

تهمة «الاشتباه في تبييض أموال»
ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي. وقال إن «الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس». وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة «موزاييك إف إم»، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف الجبالي بتهمة «الاشتباه في تبييض أموال» عبر جمعية خيرية.

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يخضع رئيس الوزراء الأسبق الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة العام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب طاهر.

وكانت الشرطة داهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة «مدرجة بجدول المواد الخطرة».

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