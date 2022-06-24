Atwasat

رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 11:16 صباحا
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن الطعام
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي (صفحته على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن محامو رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية، دخوله في إضراب عن الطعام إثر إيقافه أمس الخميس، للتحقيق فيما قيل إنه «قضية فساد مالي».

وأوقف الجبالي في مدينة سوسة الخميس واقتياده لاحقا إلى فرقة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن بالقرجاني بالعاصمة بحسب ما أفاد محاموه، حيث أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وذكر محاموه في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه «بمجرد علمنا في وسائل الإعلام خبر اختطافه واقتياده إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، التحقنا به وقابلناه لضرورة نيابته».

وتابع البيان «أعلن لنا ما يجب إيصاله للرأي العام الوطني والدولي: أنه يعتبر نفسه قد تعرض لعملية اختطاف، انتهت بجعله في حالة إخفاء قسري.. وأنه يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص هذه القضية اعتبارا للمنطلقات السياسية لها».

- تونس.. تظاهرة معارضة لقيس سعيد ولمشروع تعديل الدستور
-  مظاهرات احتجاجية في تونس ضد الاستفتاء على الدستور الجديد
-  إضراب في تونس وتوقف الرحلات الجوية والبرية

لم يتضح حتى الآن سبب الإيقاف من مصادر رسمية، بينما ذكرت إذاعة «موزاييك» الخاصة، إن الجبالي يخضع للتحقيق في شبهة غسيل أموال ترتبط بمنظمة خيرية.

وفي مايو الماضي، أوقف الجبالي وزوجته للتحقيق بتهمة حيازة مواد خطرة ضبطتها الشرطة في ورشة على ملكية زوجته.

أزمة السلطة القضائية
ويأتي إيقاف الجبالي، في ظل أزمة السلطة القضائية بعد حل الرئيس قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله 57 قاضيا بدعوى تطهير القضاء من الفساد.

وتتهم المعارضة سعيد الذي حل البرلمان وهيئات دستورية، كما يستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء ومحاصرة خصومه السياسيين.

أول حكومة بعد أول انتخابات ديمقراطية
وقاد الجبالي أول حكومة بعد أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011، التي فاز بها حزبه السابق حركة النهضة الإسلامية، حتى عام 2013 قبل أن يعلن استقالته من الحزب في 2014.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل
رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في مونديال قطر 2022

رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في مونديال قطر 2022
رسميا.. خليج سرت يغادر الدوري الممتاز

رسميا.. خليج سرت يغادر الدوري الممتاز
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ولي العهد السعودي يزور تركيا للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي
ولي العهد السعودي يزور تركيا للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي
حل البرلمان الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة
حل البرلمان الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
السلطة الفلسطينية تطلق المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات
السلطة الفلسطينية تطلق المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية...
المزيد
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن الطعام
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن ......
«رويترز»: مقتل 10 جنود في هجومين باليمن
«رويترز»: مقتل 10 جنود في هجومين باليمن...
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج ......
السلطة الفلسطينية تطلق المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات
السلطة الفلسطينية تطلق المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار ......
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط