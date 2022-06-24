رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يدخل في إضراب عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن محامو رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية، دخوله في إضراب عن الطعام إثر إيقافه أمس الخميس، للتحقيق فيما قيل إنه «قضية فساد مالي».

وأوقف الجبالي في مدينة سوسة الخميس واقتياده لاحقا إلى فرقة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن بالقرجاني بالعاصمة بحسب ما أفاد محاموه، حيث أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وذكر محاموه في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه «بمجرد علمنا في وسائل الإعلام خبر اختطافه واقتياده إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، التحقنا به وقابلناه لضرورة نيابته».

وتابع البيان «أعلن لنا ما يجب إيصاله للرأي العام الوطني والدولي: أنه يعتبر نفسه قد تعرض لعملية اختطاف، انتهت بجعله في حالة إخفاء قسري.. وأنه يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص هذه القضية اعتبارا للمنطلقات السياسية لها».

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لم يتضح حتى الآن سبب الإيقاف من مصادر رسمية، بينما ذكرت إذاعة «موزاييك» الخاصة، إن الجبالي يخضع للتحقيق في شبهة غسيل أموال ترتبط بمنظمة خيرية.

وفي مايو الماضي، أوقف الجبالي وزوجته للتحقيق بتهمة حيازة مواد خطرة ضبطتها الشرطة في ورشة على ملكية زوجته.

أزمة السلطة القضائية

ويأتي إيقاف الجبالي، في ظل أزمة السلطة القضائية بعد حل الرئيس قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله 57 قاضيا بدعوى تطهير القضاء من الفساد.

وتتهم المعارضة سعيد الذي حل البرلمان وهيئات دستورية، كما يستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء ومحاصرة خصومه السياسيين.