إضراب في تونس وتوقف الرحلات الجوية والبرية

القاهرة - بوابة الوسط

أضرب عمال القطاع العام في تونس الخميس، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، مما سبب شللا في البلاد.

وتوقفت الرحلات الجوية والبرية والبحرية بشكل كامل، بينما توقّفت برامج القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة، إثر الإضراب الذي طال القطاع العام.

وتجمع مئات الناشطين النقابيين أمام مقرّ الاتحاد التونسي للشغل، وسط العاصمة التونسية، بحسب «BBC»,

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قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن نسبة نجاح الإضراب فاقت 96%، مضيفا أن قرار الإضراب جاء ردّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.

وكثفت الشرطة وجودها أمام مقر الاتحاد العام للشغل مع بدء تجمّع المضربين للخروج في مظاهرات.

ويأتي الإضراب في وقت تتوجه فيه تونس إلى استفتاء مثير للجدل، دعا له الرئيس التونسي قيس سعيد لاختيار دستور جديد للبلاد.