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اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 08:34 مساء
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي (صفحته على فيسبوك)
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اعتقلت قوة أمنية، مساء اليوم الخميس، رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، بحسب الصفحة الرسمية للجبالي على «فيسبوك».

وأفادت الصفحة بأن «قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة اقتحمت ورشة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وقاموا باحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية».

وحمَّل المنشور، الصادر فيما يبدو عن أسرته، «السلطات المسؤولية كاملة على سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، لافتة إلى أن الجبالي في وضع صحي ليس بالجيد».

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات على الفور.

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