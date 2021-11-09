اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب

شعار الاتحاد التونسي للشغل. (الإنترنت)

دعا الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب يوم الأربعاء، حيث تُوفيّ شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات.

وقال شهود عيان إن محتجين أضرموا النار في مركز للحرس الوطني يوم الثلاثاء ضمن احتجاجات متواصلة، وفق «رويترز».

ويوم الإثنين، قال شهود عيان وعائلة الشاب المتوفى إنه تُوفيّ اختناقًا بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة. وقالت وزارة الداخلية إن الشخص لا علاقة له بالاحتجاجات وتُوفي في منزله على بعد ستة كيلومترات من الاحتجاج.

الغاز المسيل للدموع

قال مسؤول في المستشفى الثلاثاء «نُقل عبدالرزاق لشهب لمستشفى عقارب وكان في حالة اختناق». وقال قريبه حسين لشهب «أصيب باختناق خلال التظاهرة بسبب الغاز، ونقلته إلى المستشفى حيث تُوفيّ». وأضاف: «الغاز المسيل للدموع تسرّب داخل المستشفى».

وأكدت شقيقته التي تعمل ممرضة في المستشفى في تصريحات إعلامية «رموه بالغاز، قتلوه بالغاز». وتجددت الاحتجاجات الثلاثاء، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة الشاب. وأضرم محتجون النار في مركز أمني، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح. وتم فتح تحقيق قضائي في أسباب وفاة الشاب.

فتح مكب «القنّا»

في المقابل، أكد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أن وفاة الشاب «نتجت عن الاستعمال المكثف للغازات». وأعيد الإثنين فتح مكب «القنّا» بعقارب، وشهدت المنطقة احتجاجات ليلية قامت بها مجموعة من الشباب رشقت بالحجارة قوات الأمن التي ردّت باستعمال الغاز المسيل للدموع، وفقًا لمراسل «فرانس برس».

وتم إغلاق مكب النفايات في عقارب في أواخر سبتمبر الفائت، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن شهدت مدينة صفاقس بعد ذلك تكدسًا للنفايات في الشوارع.