الأمير نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 10:28 صباحا
الأمير نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمة الكويتي. 30 سبتمبر 2020.(الإنترنت)

أدى  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل قليل اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للكويت، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية يوم أمس.

وتلا الأمير نواف الأحمد اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان الكويتي، الذين استقبلوه بالتصفيق وقوفا في جلسة استثنائية عقدت صباح اليوم الأربعاء.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح».

كما وفي حال خلا منصب الأمير نودي بولي العهد للمنصب، وفق المادة الرابعة من القانون نفسه. وكان الأمير نواف الأحمد عين وليا للعهد منذ العام 2006.

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