وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 04:03 مساء
أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» في نبأ عاجل بأن «الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

وغادر أمير الكويت البلاد في 23 يوليو الماضي متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك لاستكمال العلاج عقب خصوعه لجراحة في الكويت.

وولد الشيخ صباح في 16 يونيو العام 1929، تلقى تعليمه في مدارس الكويت، واستكمل دراسته على أيدي أساتذة خصوصيين. وأصبح رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر العام 1955، تولى وزارة الإرشاد والبناء في العام 1962.

وتولى الشيخ صباح منصب وزير الخارجية في 28 يناير 1963، واستمر في هذا المنصب في جميع الوزارات التي شكلت منذ عهد الاستقلال وحتى 20 أبريل 1991، وأصبح وزيرا للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 إضافة إلى منصبه وزيرا للخارجية. عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء في 16 فبراير 1978 إضافة إلى منصب وزير الخارجية.

وتولى مجددا وزارة الإعلام بالوكالة بالإضافة إلى منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في الفترة من 4 مارس 1981 وحتى 9 فبراير 1982، تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في 18 أكتوبر 1992، صدر مرسوم أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في 13 يوليو 2003 وتمّت مُبايعته بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان أميرا لدولة الكويت في 29 يناير 2006.

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