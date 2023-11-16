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الطيران الأميركية توافق على إطلاق «ستارشيب» بعد فشلها في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 11:11 صباحا
الطيران الأميركية توافق على إطلاق «ستارشيب» بعد فشلها في أبريل
صاروخ «ستارشيب» على منصة إطلاقه في بوكا شيكا بتكساس الأميركية 18ابريل 2023. (أ ف ب)
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أعطت هيئة الطيران الأميركية ضوءها الأخضر، أمس، الأربعاء لشركة «سبايس اكس» التي يملكها إيلون ماسك لتحاول للمرة الثانية إطلاق صاروخ «ستارشيب» الأكبر والأقوى في العالم حيث يمتلك القابلية لإعادة الاستخدام بأكمله، إذ صُمّمت الطبقتان بطريقة تمكنهما من العودة إلى منصة الإطلاق، ما يجعل كلفته أقل، بعدما فشلت في أبريل محاولتها الأولى بإقلاع الصاروخ.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن فرق «سبايس اكس» فجّرت الصاروخ في 20 أبريل عمداً في سماء تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلاً في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة، ونجم عن الانفجار تشكّل سحابة من الغبار على بعد كيلومترات شمال غرب منصة الإطلاق، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام.

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وأطلقت الهيئة الناظمة تحقيقاً بيئياً ومرتبط بالسلامة، فيما أبدى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة عزمها على ملاحقة «سبايس اكس» قضائياً.

وأكدت هيئة الطيران الأميركية في بيان أن الشركة «باتت تستوفي كل المعايير المطلوبة، وتحديداً تلك المتعلقة بالسلامة والبيئة والمسؤولية المالية».

وكتبت «سبايس اكس» في منشور عبر منصة «اكس» عقب صدور قرار الهيئة الأميركية «حددنا الجمعة 17 نوفمبر موعداً لمحاولة إطلاق «ستارشيب» للمرة الثانية».

إقلاع «ستارشيب» للمرة الثانية
وستبلغ نافذة إقلاع الصاروخ ساعتين وتنطلق عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش). ومن المرتقب أن يُقلع الصاروخ من قاعدة «سبايس اكس» في بوكا تشيكا بتكساس، وتتابع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تطوّر المركبة الفضائية من كثب لأنها اختارت اعتمادها في مهماتها الفضائية ضمن برنامج «أرتميس» للعودة إلى القمر.

ويتألف «ستارشيب» البالغ طوله 120 متراً من طبقتين: «سوبر هيفي» المجهزة بـ33 محركاً، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ، وفشلت الطبقتان في الانفصال عن الصاروخ أثناء الطيران خلال اختبار أولي أجري من قاعدة بوكا تشيكا.

وستحاول المركبة الفضائية خلال خطة عملية الإطلاق نفسها التي اعتُمدت في أبريل، إجراء دورة شبه كاملة حول الأرض والسقوط في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي، حسب ما ذكر ماسك. ولن تصل تالياً إلى مدار الأرض لكنها ستكون أسفله مباشرةً.

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