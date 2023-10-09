صاروخ «فيغا» ينجح في وضع 12 قمرا صناعيا في المدار

القاهرة - بوابة الوسط

وضع الصاروخ الخفيف «فيغا» في المدار 12 قمرا صناعيا بعد إطلاقه بنجاح من مركز غويانا الفضائي في كورو بفرنسا، وهي ثالث وآخر عملية إطلاق أوروبية للعام 2023، وأُطلق الصاروخ الأحد الساعة 10:36 مساء بالتوقيت المحلي.

وأهم ما حمله الصاروخ، القمران الصناعين «تيوس-2» الذي يشكل قمرا صناعيا للمراقبة البصرية عالي الدقة ومن ابتكار وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء التايلاندية، و«فورموسات-7آر/تريتون» وهو قمر صناعي علمي مزود بنظام لجمع الإشارات المرتدة عن سطح البحر لتجنب الأعاصير، من وكالة الفضاء التايوانية «تاسا»، حسب وكالة «فرانس برس».

المهمة الـ23 لـ«فيغا» منذ العام 2012

وانفصل القمران الصناعيان الرئيسيان عن الصاروخ بعد 54 دقيقة من إقلاعه، ودخلا مدارا متزامنا مع الشمس.

وبعد ساعة و43 دقيقة من إقلاع الصاروخ، وُضعت الأجهزة العشرة الأخرى الموجودة على متنه في مدار منخفض. وقال رئيس شركة «أريان سبايس» ستيفان إسرائيل «إنها كيوبساتس: أي أقمار صناعية صغيرة ومتطورة جدا».

وكانت هذه المهمة الـ 23 لـ«فيغا» منذ المهمة الأولى في العام 2012، مقررة الجمعة لكنها أُلغيت في اللحظة الأخيرة، لأن عنصرا في عملية الإطلاق لم يكن جاهزا، على ما أوضحت «أريان سبايس».

ولن يُستخدم الصاروخ الإيطالي «فيغا سي»، وهو أقوى من «فيغا» ومن ابتكار شركة «أفيو» الإيطالية، في مهمات فضائية قبل الربع الأخير من العام 2024، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في الثاني من أكتوبر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، أطلقت «أريان سبايس» صاروخا من طراز «أريان 5» لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، في حين نفذت شركة «سبايس إكس» الأميركية 43 عملية إطلاق لصاروخ «فالكون 9» أي بمعدل عمليتين تقريبا في الأسبوع، وشركة «سي إيه إس سي» الصينية 18 عملية إطلاق.