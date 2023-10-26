انطلاق الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

ينفذ الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» أول رحلة له عشية عيد الميلاد في ديسمبر المقبل، على ما أعلنت مجموعة «يول إل إيه» الصناعية التي يتوقع أن تسهم مهمتها في تحقيق الطموحات القمرية للولايات المتحدة.

وأبرز ما يحمله الصاروخ مركبة هبوط على سطح القمر من شركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة التي قد تصبح أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في الهبوط على سطح القمر، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُتوقع أن تحمل المركبة في مهمتها التي أُطلقت عليها تسمية «سيرت-1» رماد عدد من المتوفين، من بينهم مؤلف مسلسل وسلسلة أفلام «ستار تريك» جين رودنبيري وزوجته، بالشراكة مع شركة «سيليستيس». وسبق أن أُرسِل رماد رودنبيري إلى الفضاء في الماضي.

وأعلنت «يول إل إيه» مساء الثلاثاء أن موعد الإطلاق حُدِد في 24 ديسمبر من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

وتشكل «يول إل إيه» شركة مشتركة بين العملاقين «بوينغ» و«لوكهيد مارتن» التي تُطلق أصلا صواريخ «أطلس 5».

أول مركبة أميركية تهبط القمر منذ 1972

وأوضحت المجموعة أن «فولكن سنتور» بمثابة صاروخ الجيل المقبل الذي من شأنه أن يتيح خدمات بأسعار معقولة أكثر، وقد تصبح مركبة الهبوط التابعة لشركة «أستروبوتيك»، والتي تحمل اسم «بيريغرين»، أول مركبة أميركية تهبط على سطح القمر منذ نهاية برنامج أبولو العام 1972.

وحصلت الشركة الناشئة، ومقرها بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة)، على تمويل من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لتصميم مركبة الهبوط التي ستحمل أدوات علمية تابعة للوكالة، لكن ناسا وقعت أيضا عقدا مع شركة «إنتويتيف ماشينز» التي يتوقع أن تقلع مركبة الهبوط التابعة لها بواسطة صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبايس إكس» في منتصف نوفمبر.

وسبق لشركة «آي سبايس»اليابانية الناشئة أن حاولت في الربيع أن تصبح أول شركة خاصة تهبط مركبة تابعة لها على سطح القمر، لكن المهمة انتهت بحادث.

وتمكنت مركبة تابعة للهند من الهبوط على سطح القمر في أغسطس خلال مهمة حكومية. وأطلقت وكالة الفضاء اليابانية جاكسا أيضا مهمة قمرية في سبتمبر، ومن المفترض أن تحاول المركبة التابعة لها الهبوط على سطح القمر في مطلع سنة 2024.