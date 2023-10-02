«سبيس إكس» تطلق 22 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تواصل شركة «سبيس إكس» وتيرة إطلاقها القياسية مع إطلاق 22 قمرا صناعيا من طراز «ستار لينك» إلى الفضاء، من قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأميركية.

وحمل صاروخ من طراز «فالكون 9» الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، الجمعة، يبعد حوالي 65 دقيقة بعد إقلاعه، كما نقلت وكالة «يو بي آي».

وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ بنجاح إلى القاعدة الجوية بعد عملية الإطلاق بحوالي ثماني دقائق، وهبطت على متن طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لـ«سبيس إكس».

وتخطت «سبيس إكس» الرقم القياسي لعدد المرات التي يجرى فيها استخدام معزز المرحلة الأولى، وهو 17 مرة.

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أقمار صناعية إضافية لتحسين خدمات الإنترنت

وأنشأت «سبيس إكس» أبراجا ضخمة لتوفير خدمة الإنترنت لبعض المناطق النائية على الكوكب، تعتمد على استخدام 4800 قمر صناعي. وحصلت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك على موافقة على زيادة هذا العدد إلى 12 ألف قمرا صناعيا لهذا الغرض.

وهذه هي المرة التاسعة والثلاثون التي ينطلق فيها صاروخ «فالكون 9» من قاعدة «كيب كانافيرال» الجوية خلال العام 2023، وهي أيضا المهمة المدارية التاسعة والستين بين جميع مواقع الإطلاق، وهو رقم قياسي جديد.