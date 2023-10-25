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الصين ترسل أصغر طواقمها سناً إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 02:48 مساء
الصين ترسل أصغر طواقمها سناً إلى الفضاء
إقلاع الصاروخ لونغ مارتش 2 إف باتجاه محطة الفضاء الصينية تيانغونغ من جيوغوان في شمال غرب الصين 30 مايو 2023 (أ ف ب)
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تعتزم الصين إرسال أصغر طاقم من رواد الفضاء إلى محطة «تيانغونغ» الفضائية، الخميس القادم، وفق ما أعلن مسؤولون محليون، في ظل سعيها إلى تعزيز خبرتها في مجال رحلات الفضاء المأهولة بمواجهة الأميركيين والروس.

وتمثل هذه الخطوة تجربة قيّمة للبلد الآسيوي العملاق الذي يسعى إلى إرسال إنسان صيني إلى القمر بحلول العام 2030، وهو الهدف الرئيسي لبرنامج فضائي يتقدم بشكل مطرد منذ عقود، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن ينطلق ثلاثة رواد فضاء ضمن مهمة «شنتشو-17» الخميس عند الساعة 11,14 صباحا (03,14 ت غ) من مركز الإطلاق في جيوتشيوان بصحراء غوبي (شمال غرب).

ومن بين هؤلاء، قائد المهمة تانغ هونغبو (48 عاماً)، وزميله تانغ شنغ جي (33 عاماً) بالإضافة إلى جيانغ شين لين (35 عاماً)، ويبلغ متوسط عمر الطاقم 38 عاماً، مقارنة بـ42 عاماً خلال مهمة شنتشو-16 السابقة.

الطاقم الاصغر سنا
وقالت الحكومة الصينية في بيان «إنه طاقم رواد الفضاء الأصغر بالنسبة لمتوسط الأعمار منذ أن بدأت الصين مهمات فضائية مأهولة».

وتعمل الصين على تعويض تأخرها في هذا المجال، إذ إن تاريخ إرسال أول رائد صيني إلى الفضاء يعود فقط لعام 2003، أي بعد سنوات طويلة من إرسال السوفيات والأميركيين لروادهم في العام 1961.

وقال رائد الفضاء المخضرم تانغ هونغبو الذي كان جزءاً من مهمة شنتشو-12 في العام 2021 في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع زميليه «في العامين الماضيين، كنت أحلم في كثير من الأحيان بالعودة إلى الفضاء»، مضيفًا «المحطة الفضائية هي بيتنا الثاني الذي يأخذنا بعيداً عن الأرض ويحملنا إلى الكون».

وقال الناطق باسم برنامج الفضاء الصيني لين شي تشيانغ، إن المركبة الفضائية يُتوقع أن تلتحم بالوحدة المركزية لمحطة تيانغونغ بعد حوالي ست ساعات ونصف الساعة من الإقلاع.

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وقد بات لمحطة تيانغونغ، التي اكتمل بناؤها الآن، شكلها النهائي على شكل حرف (T) منذ أشهر. وهي تشبه في الحجم محطة مير الروسية السوفياتية السابقة، إلا أنها أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية، هذه المحطة المعروفة أيضاً بـ(CSS) وهو اختصار لـ(Chinese Space Station) أي «محطة الفضاء الصينية» باللغة الإنكليزية، يُتوقع أن تظل في مدار الأرض لمدة 10 سنوات على الأقل، ويتناوب رواد الفضاء الصينيون على المهمات في المحطة التي لا تفرغ البتة من الوجود البشري، مع أعمال صيانة وبحوث، إضافة إلى التوسع البطيء لقدراتها.

سعي صيني لمشاركة أميركية في التجارب
وأرسلت الصين في مايو، أول رائد فضاء مدني لها، غوي هاي تشاو، المتخصص في علوم وهندسة الفضاء، إلى الفضاء كجزء من مهمة سابقة، وهو ليس تابعاً للقوات المسلحة كما كانت الحال سابقاً بشكل منهجي.

وقد دُفعت الصين جزئياً لبناء محطتها الخاصة بسبب رفض الولايات المتحدة السماح لها بالمشاركة في محطة الفضاء الدولية. ويحظر قانون أميركي أي تعاون بين سلطات الفضاء الأميركية ونظيرتها الصينية، غير أن العملاق الآسيوي يرغب في تنفيذ تعاون دولي حول تيانغونغ، وخصوصاً في إجراء التجارب.

واستثمرت الصين بالفعل مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي.

وأرسلت الصين في العام 2019، مركبة هبطت على الجانب البعيد من القمر، وهي الأولى من نوعها في العالم. وفي العام 2020، أعادت عينات من القمر ووضعت اللمسات النهائية على نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية «بيدو». وفي العام 2021، أنزلت الصين روبوتاً صغيراً على سطح المريخ.

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