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«غاغانيان» تحقق نجاحا فضائيا للهند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 02:33 مساء
«غاغانيان» تحقق نجاحا فضائيا للهند
هنود يتابعون انطلاق الصاروخ الحامل مركبة لاستكشاف الشمس في الثاني من سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أنجزت الهند بنجاح السبت أول اختبار غير مأهول لمهمتها المدارية المأهولة المستقبلية، محققة بذلك نجاحا جديدا في سياق طموحاتها الفضائية، وتهدف مهمة «غاغانيان» (مركبة فضائية باللغة الهندية) إلى إرسال طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى مدار الأرض العام 2025، في مؤشر مهم للقدرات التقنية التي تتمتع بها المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية (ISRO).

واختُبر خلال إطلاق الصاروخ السبت، نظام إخلاء وحدة الطاقم في حالات الطوارئ والتي انفصلت عن جهاز الدفع وهبطت بسلاسة بعد نحو عشر دقائق من الإقلاع، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية إس. سوماناث، «يسعدني جدا أن أعلن نجاح الاختبار».

أول مهمة تكلفت  1.08 مليار دولار
وجرى تأجيل عملية الإقلاع ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلة في المحرك، وستجري المنظمة سلسلة من 20 اختبارا رئيسيا، بينها ما يتعلق بنقل روبوت إلى الفضاء، قبل انطلاق المهمة المأهولة، وتعد «غاغانيان» أول مهمة من هذا النوع تنجزها الهند، وتُقدر تكلفتها بـ 1.08 مليار دولار، بحسب المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية، وتخطط الهند لإرسال رواد فضاء إلى ما وراء حدود الغلاف الجوي للأرض، لمدة ثلاثة أيام قبل أن يهبطوا بأمان في المياه الإقليمية الهندية.

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وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه يعتزم إرسال شخص إلى القمر بحلول العام 2040، بعد عام ناجح لبرنامج الفضاء الهندي.

وفي أغسطس، باتت الهند رابع دولة ترسل مركبة فضائية غير مأهولة قرب القطب الجنوبي للقمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين، وأطلقت المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية في سبتمبر، مسبارا لرصد الطبقات الخارجية للنظام الشمسي.

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