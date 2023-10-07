عنصر غير معد يرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» في اللحظة الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

ألغيت المهمة الثالثة والعشرون لصاروخ «فيغا» الخفيف، الذي كان يُفترض أن ينقل، مساء الجمعة، اثني عشر قمراً صناعياً، وذلك قبل ثوان قليلة من إطلاقه من مركز غويانا الفضائي.

وعند الـ10.36 مساءً (01.36 بتوقيت غرينتش السبت)، أُلغي إطلاق الصاروخ في اللحظة الأخيرة، لأن «عنصراً في عملية الإطلاق لم يكن جاهزا»، على ما أوضحت شركة «أريان سبايس»، المسؤولة عن الرحلات الفضائية الأوروبية. ونظراً لوجود نافذة إطلاق واحدة فقط، أُرجئت المهمة إلى تاريخ لم يُحدد حتى اللحظة، حسب وكالة «فرانس يرس».

وتعد هذه ثالث وآخر عملية إطلاق أوروبية للعام 2023، وكانت ترمي إلى وضع قمرين صناعيين لرصد الأرض، وعشرة أقمار صغيرة أخرى في مدار منخفض، ويصل وزن الأقمار الإجمالي إلى 1.2 طن.

مهمة الاطلاق كانت لمصلحة وكالة تطوير المعلومات الجغرافية

والقمران الصناعيان الرئيسيان في هذه المهمة، وهما «تيوس-2» الذي يشكل قمراً صناعياً للمراقبة البصرية عالي الدقة، و«فورموسات - 7 آر/تريتون»، وهو قمر صناعي علمي مزوّد بنظام لجمع الإشارات المرتدة عن سطح البحر، لتجنّب الأعاصير، كان من المقرر إطلاقهما على التوالي لمصلحة وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء التايلاندية، ووكالة الفضاء التايوانية (تاسا).

وتضم المهمة الثالثة والعشرون لـ«فيغا» أيضاً عشرة أقمار صناعية صغيرة أخرى، بينها القمر الصناعي النانوي التجريبي للتكنولوجيا «نيس» من تطوير وكالة الفضاء الفرنسية.

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ومع إرجاء عملية الإطلاق، يبقى أمام الأوروبيين إطلاق صاروخ «فيغا» الذي يشكل نسخة سابقة من الصاروخ الإيطالي «فيغا سي»، الذي توقف استخدامه منذ فشل أول رحلة تجارية له في ديسمبر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، أطلقت «أريان سبايس» صاروخاً من طراز «أريان 5» لمصلحة وكالة الفضاء الأوروبية. في حين نفذت شركة «سبايس إكس» الأميركية 43 عملية إطلاق لصاروخ «فاكون 9»، أي بمعدل عمليتين تقريبا في الأسبوع، وشركة «سي إيه إس سي» الصينية 18 عملية إطلاق.