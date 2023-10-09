المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

التقطت مركبة «برسفيرنس» الجوالة التابعة لوكالة «ناسا» للفضاء صورا خلابة للغروب على سطح كوكب المريخ، بعد أن قضت قرابة 842 يوما على سطح الكوكب الأحمر.

فمع حلول الظلام على سطح الكوكب، وجهت المركبة النقالة «برسفيرنس» عدسة الملاحة على الجانب الأيسر صوب الأفق الضبابي والتقطت منظرا خلابا للغروب يختلف كليا عن غروب الشمس على كوكب الأرض، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

وفي صورة واحدة، التقطت المركبة الفضائية صورة للغروب على سطح المريخ حيث توهجت السماء بلون أزرق بديع ظهر حول الشمس.

والسبب في ظهور اللون الأزرق في الغروب هو بُعد كوكب المريخ عن الشمس، أبعد مقارنة بكوكب الأرض، وهذا يعني أن قوة أشعة الشمس التي تصل إلى المريخ أقل بمقدار النصف مقارنة بأشعة الشمس التي تصل إلى كوكب الأرض.

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اختلاف غروب الشمس على كوكب الأرض والمريخ

كما أن الغلاف الجوي حول كوكب المريخ يحتوي على نسبة مئوية فقط من الغلاف الجوي لكوكب الأرض الذي يتكون بالأساس من ثاني أكسيد الكربون والأكسيجين والنيتروجين، وهذا يعني اختلاف تفاعل الغلاف الجوي مع أشعة الشمس على كلا الكوكبين.

فعلى كوكب الأرض، حينما تدخل أشعة الشمس الغلاف الجوي تتفاعل مع الأكسجين والنيتروجين وغيرها من الجزيئات العالقة ما يتسبب في تشتت الضوء الأزرق وتمنح السماء لونها الأزرق المميز.

وحينما تشرق الشمس أو تغرب، يمر ضوؤها عبر المزيد من طبقات الغلاف الجوي التي تعمل على تصفية الأطوال الموجية الزرقاء والبنفسجية، وبحلول الوقت الذي يصل فيه الضوء إلى أعيننا يترك وراءه اللون البرتقالي والأحمر الدافئ الذي نراه في غروب الشمس.

وعلى كوكب المريخ، تتفاعل أشعة الشمس مع غبار غني بالحديد في الغلاف الجوي غير السميك المحيط بالكوكب بدلا من التفاعل مع الأكسجين والنيتروجين. وهذا التفاعل يتسبب في تشتت الضوء الأحمر ذو الطول الموجي المنخفض خلال النهار ما ينتج السماء الحمراء للكوكب. وأثناء الغروب، يتبدد الضوء الأحمر ليكشف عن لون أزرق بارد في سماء المريخ بسبب الضباب المغبر.

وقال الباحث في جامعة تكساس مارك ليمون: «الألوان على كوكب المريخ مصدرها طبقة الغبار الرفيعة حول الكوكب، وهي طبقة يستطيع الضوء الأزرق اختراقها بشكل أكثر فاعلية».