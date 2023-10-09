  • Alwasat News
Atwasat

المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 09 أكتوبر 2023, 11:12 صباحا
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
صورة لغروب الشمس على كوكب المريخ التقطتها مركبة «برسفيرنس». (الإنترنت)
alwasat radio

التقطت مركبة «برسفيرنس» الجوالة التابعة لوكالة «ناسا» للفضاء صورا خلابة للغروب على سطح كوكب المريخ، بعد أن قضت قرابة 842 يوما على سطح الكوكب الأحمر.

فمع حلول الظلام على سطح الكوكب، وجهت المركبة النقالة «برسفيرنس» عدسة الملاحة على الجانب الأيسر صوب الأفق الضبابي والتقطت منظرا خلابا للغروب يختلف كليا عن غروب الشمس على كوكب الأرض، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

وفي صورة واحدة، التقطت المركبة الفضائية صورة للغروب على سطح المريخ حيث توهجت السماء بلون أزرق بديع ظهر حول الشمس.

والسبب في ظهور اللون الأزرق في الغروب هو بُعد كوكب المريخ عن الشمس، أبعد مقارنة بكوكب الأرض، وهذا يعني أن قوة أشعة الشمس التي تصل إلى المريخ أقل بمقدار النصف مقارنة بأشعة الشمس التي تصل إلى كوكب الأرض.

دراسة: المريخ شهد مناخا دوريا مواتيا للحياة
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

اختلاف غروب الشمس على كوكب الأرض والمريخ
كما أن الغلاف الجوي حول كوكب المريخ يحتوي على نسبة مئوية فقط من الغلاف الجوي لكوكب الأرض الذي يتكون بالأساس من ثاني أكسيد الكربون والأكسيجين والنيتروجين، وهذا يعني اختلاف تفاعل الغلاف الجوي مع أشعة الشمس على كلا الكوكبين.

فعلى كوكب الأرض، حينما تدخل أشعة الشمس الغلاف الجوي تتفاعل مع الأكسجين والنيتروجين وغيرها من الجزيئات العالقة ما يتسبب في تشتت الضوء الأزرق وتمنح السماء لونها الأزرق المميز.

وحينما تشرق الشمس أو تغرب، يمر ضوؤها عبر المزيد من طبقات الغلاف الجوي التي تعمل على تصفية الأطوال الموجية الزرقاء والبنفسجية، وبحلول الوقت الذي يصل فيه الضوء إلى أعيننا يترك وراءه اللون البرتقالي والأحمر الدافئ الذي نراه في غروب الشمس.

وعلى كوكب المريخ، تتفاعل أشعة الشمس مع غبار غني بالحديد في الغلاف الجوي غير السميك المحيط بالكوكب بدلا من التفاعل مع الأكسجين والنيتروجين. وهذا التفاعل يتسبب في تشتت الضوء الأحمر ذو الطول الموجي المنخفض خلال النهار ما ينتج السماء الحمراء للكوكب. وأثناء الغروب، يتبدد الضوء الأحمر ليكشف عن لون أزرق بارد في سماء المريخ بسبب الضباب المغبر.

وقال الباحث في جامعة تكساس مارك ليمون: «الألوان على كوكب المريخ مصدرها طبقة الغبار الرفيعة حول الكوكب، وهي طبقة يستطيع الضوء الأزرق اختراقها بشكل أكثر فاعلية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015

آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف
انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف
عنصر غير معد يرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» في اللحظة الأخيرة
عنصر غير معد يرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» في اللحظة الأخيرة
غوغل تدرس حجب المواقع الإخبارية في كندا ابتداءً من ديسمبر
غوغل تدرس حجب المواقع الإخبارية في كندا ابتداءً من ديسمبر
«برادا» تصمم أزياء رواد الفضاء في الرحلة المقبلة إلى القمر
«برادا» تصمم أزياء رواد الفضاء في الرحلة المقبلة إلى القمر
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟...
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف ......
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة...
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة...
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الصناعي
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات ......
المزيد
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ...
صاروخ «فيغا» ينجح في وضع 12 قمرا صناعيا في المدار
صاروخ «فيغا» ينجح في وضع 12 قمرا صناعيا في المدار...
مواقع المواعدة تتسابق على تطوير تقنيات التحقق من هويات المستخدمين
مواقع المواعدة تتسابق على تطوير تقنيات التحقق من هويات ......
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف ......
«برادا» تصمم أزياء رواد الفضاء في الرحلة المقبلة إلى القمر
«برادا» تصمم أزياء رواد الفضاء في الرحلة المقبلة إلى القمر...
المزيد