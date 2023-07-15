  • Alwasat News
Atwasat

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 15 يوليو 2023, 11:07 صباحا
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
مركبة «برسفيرنس» التابعة لوكالة «ناسا». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تقترب البشرية خطوة جديدة لإثبات أن الحياة ممكنة على سطح كوكب المريخ. وتعتمد المحصلة النهائية على عينات جديدة وحجارة جمعتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من على سطح الكوكب الأحمر.

وأعلنت «ناسا» أن مهمتها الطموح «برسفيرنس» جمعت تلك العينات من نهر ينحدر من بحيرة ضخمة على سطح الكوكب تكونت بفعل نيزك منذ أكثر من 3.5 مليار سنة مضت، حسب مجلة «إل بايس» الإسبانية.

وتعد مهمة «برسفيرنس» هي المهمة الأكثر طموحا وتكلفة من بين المهمات التي أرسلتها «ناسا» إلى المريخ، حيث هبطت على سطح الكوكب منذ عامين ونصف العام، وتعمل منذ وقتها على فحص واستكشاف منطقة البحيرة والنهر القديم، الذي أصبح الآن جافا وباردا.

وقد أعلن فريق المهمة اكتشاف مجموعة متنوعة من مركبات عضوية أكثر تعقيدا، يمكن أن تثبت أن الكوكب الأحمر كان يزخر بالحياة في زمن ما.

«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل
 
تُظهر البيانات مجموعة متنوعة وغير مسبوقة من هذه الأنواع من الجزيئات، مما يشير إلى حدوث عمليات جيوكيميائية أكثر تعقيدا في قاع النهر القديم مما كان يُعتقد سابقا، وتثبت أن اللبنات الأساسية للحياة موجودة منذ فترة طويلة من الزمن على سطح المريخ.

مع ذلك، فإن نوع مركبات الكربون التي جرى اكتشافها من الممكن أن تكون نتيجة عمليات جيولوجية مثل تفاعلات الماء والصخور أو العمليات البركانية أو النيزك دون وجود حياة جيولوجية على المريخ.

وقد نجحت المهمة بالفعل، كما أعلنت الوكالة العالمية العام الماضي، في جمع عينات من عناصر عضوية يمكن أن ترتبط بالحياة في النهر القديم. وتحتفظ المركبة «برسفيرنس» بالمركبات الحيوية في حاويات محكمة، وتتركها على سطح الكوكب، حتى يتسنى للمهمات المستقبلية جمعها وإرسالها إلى كوكب الأرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه

بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة

بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة
جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة

جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تاتا» الهندية تقترب من تصنيع هواتف «آيفون»
«تاتا» الهندية تقترب من تصنيع هواتف «آيفون»
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة جيولوجية جديدة على الأرض
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة جيولوجية ...
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية
بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي
بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ...
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»...
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة جيولوجية جديدة على الأرض
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة ......
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته ......
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
المزيد
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على ......
مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب الأميركي
مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب ......
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس...
بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي
بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي...
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية...
المزيد