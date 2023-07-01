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«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 01 يوليو 2023, 01:30 مساء
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل
كوكب زحل. (الموقع الإلكتروني لوكالة ناسا للفضاء)
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التقط تليسكوب «جيمس ويب» الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الصور الأولى لحلقات كوكب زحل المضيئة باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء.

ويظهر كوكب زحل في الصور، التي نشرتها الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، مظلما تماما فيما عدا الحلقات المحيطة به التي ظهرت مضيئة. ويرجع ذلك إلى أن جزئيات غاز الميثان تعمل على امتصاص كل الضوء الذي يسقط على سطح الكوكب.

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في الوقت نفسه، تحافظ الحلقات المجمدة حول كوكب زحل على الضوء، مما يمنحه هذا المظهر الخلاب الاستثنائي، حسب الموقع الرسمي لوكالة «ناسا».

وتعد هذه الصور جزءا من برنامج «Webb Guaranteed Time Observation»، الذي يقوم على التقاط صور على مدى اليوم لكوكب زحل، وهو مصمم لاختبار قدرة تليسكوب «جيمس ويب» على تتبع الأقمار حول الكوكب وحلقاته المضيئة.

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