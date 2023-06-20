اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

اكتشف فريق دولي من العلماء مستويات مرتفعة من عنصر الفوسفور على سطح القمر الجليدي «إنسيلادوس» التابع لكوكب زحل.

ويعد عنصر الفوسفور من العناصر الضرورية للحياة على سطح الأرض. وأوضح الفريق البحثي أن عينات الفسفور وُجدت في كريستالات جليدية مستخرجة من محيط تحت سطح القمر، كما نقلت إذاعة «صوت أميركا».

جاء هذا الاكتشاف من البيانات التي جمعتها مركبة الفضاء «كاسيني» التابعة لوكالة «ناسا». جمعت «كاسيني» البيانات خلال 13 عاما من استكشافها للكوكب الضخم وحلقاته وأقماره من 2004 إلى 2017. وتعد أول مركبة فضائية تدور حول زحل.

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وفي وقت سابق، أكد الفريق البحثي نفسه أن حبيبات سطح قمر «إنسيلادوس» الجليدية غنية بالمعادن والمركبات العضوية المعقدة. وقال الفريق إن الجليد يحتوي على عناصر ضرورية لتكوين الأحماض الأمينية، وهي هياكل جزيئية ضرورية للحياة.

والفوسفور واحد من العناصر الكيميائية الستة التي تعتبر ضرورية لجميع الكائنات الحية، إلى جانب الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت، وجميعها موجودة على سطح قمر «إنسيلادوس».

وقال قائد الفريق البحثي، العالم الألماني فرانك بوستبيرج: «إنها المرة الأولى التي يجرى فيها اكتشاف هذا العنصر الأساسي في محيط خارج الأرض».

والفوسفور ضروري للحمض النووي، والتعليمات الجينية في الخلايا. وهو أيضا جزء مهم من تكوين الطاقة ونقلها للحياة على الأرض.