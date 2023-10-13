هيئة المنافسة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة المنافسة البريطانية الجمعة، أنها أعطت الضوء الأخضر بشكل نهائي لصفقة استحواذ شركة «ميكروسوفت» الأميركية العملاقة على «أكتيفيجن بليزارد» المطوّرة لألعاب فيديو بينها «كول أوف ديوتي»، في قرار يبدّد آخر عائق قانوني أمام عملية الشراء.

وبعدما أوقفت الهيئة البريطانية صفقة الاستحواذ في أبريل، قدمت الشركة المصنعة لوحدة تحكم ألعاب «إكس بوكس» إلى السلطات البريطانية في نهاية أغسطس عرضاً مُعدّلاً للاستحواذ على شركة «أكتيفيجن بليزارد» وافقت عليه هيئة المنافسة البريطانية، وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 69 مليار دولار، على ما ذكرت الهيئة في بيان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتنص خطط «ميكروسوفت» تحديداً على عمليات استحواذ مهمة تشمل بيع حقوق الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بـ«أكتيفيجن بليزارد»، بينها حقوق اللعبتين العالميتين «كول أوف ديوتي» و«كاندي كراش»، إلى شركة «يوبيسوفت» الفرنسية.

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وقال رئيس «ميكروسوفت» في بيان علّق فيه على القرار البريطاني وتلقته الوكالة «نحن ممتنون للمراجعة الشاملة (الاتفاقية الجديدة) وقرار هيئة المنافسة البريطانية».

وأضاف «لقد بددنا العقبة القانونية الأخيرة لاستكمال عملية الاستحواذ التي نعتقد أنها ستفيد اللاعبين وقطاع الألعاب في مختلف أنحاء العالم».