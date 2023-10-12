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«الضرائب» الأميركية تطالب «مايكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 07:30 صباحا
«الضرائب» الأميركية تطالب «مايكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
شعار «مايكروسوفت» في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020. (ا ف ب)
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طالبت سلطات الضرائب الأميركية مجموعة «مايكروسوفت» بدفع 28.9 مليار دولار لسداد مستحقّات غير مدفوعة بين عامي 2004 و2013 مع الفوائد والغرامات.

وأكّدت المجموعة رفضها هذا الطلب وعزمها على الطعن به إذا اقتضى الأمر، حسب وثيقة أودعتها في سوق الأوراق المالية ونشرتها أمس الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكّد نائب رئيس «مايكروسوفت» لشؤون القضايا الضريبية الدولية دانيال غوف، أنّ «عملية الاستئناف لدى مصلحة الضرائب الأميركية ستستغرق سنوات عدّة، وإذا لم نتوصّل إلى اتّفاق مباشر مع المصلحة، فستتاح للمجموعة الفرصة للطعن أمام القضاء في القضايا العالقة».

نزاع على أرباح الشركة
وأوضح أنّ النزاع بين «مايكروسوفت» وسلطات الضرائب الأميركية يتعلّق بأرباح وزّعتها الشركة بين العامين 2004 و2013 في بلدان وولايات قضائية متعدّدة.

وأضاف أنّ مصلحة الضرائب الأميركية لم تأخذ في الاعتبار مبلغاً يصل إلى عشرة مليارات دولار من الضرائب دفعتها «مايكروسوفت» بالفعل، وتابع «نعتقد أنّنا دفعنا دائماً (...) الضرائب المستحقّة علينا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم».

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