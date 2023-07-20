  • Alwasat News
Atwasat

إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 08:36 صباحا
إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»
شعار «ميكروسوفت» في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أرجأت «ميكروسوفت» الموعد النهائي للاستحواذ على شركة «أكتيفيجن بليزارد» المطورة لألعاب الفيديو إلى 18 أكتوبر، وهي فترة إضافية من شأنها أن تسمح للشركتين بالتغلب على العقبات التنظيمية النهائية قبل إتمام الصفقة، خصوصاً في المملكة المتحدة.

وفي مقابل تمديد الفترة المخصصة لإنهاء الصفقة، وافقت «ميكروسوفت» على زيادة قيمة التعويض الواجب دفعه في حال عدم إتمام العملية. وإذا لم يجر تنفيذ العملية بحلول 29 أغسطس، فإن هذه الغرامة سترتفع إلى 3.5 مليار دولار، بعدما كانت محددة بثلاثة مليارات دولار في البداية، ثم إلى 4.5 مليار دولار بعد 15 سبتمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

اتفاق بين «ميكروسوفت» وهيئة المنافسة البريطانية
ويمنح هذا التأجيل «ميكروسوفت» وقتا لتقديم ضمانات جديدة لهيئة المنافسة البريطانية التي أجلت بدورها الموعد النهائي لفحص الملف إلى 29 أغسطس، بعد أن عارضت في البداية صفقة الاستحواذ.

وبينما كانت القضية على وشك البت في المحاكم البريطانية، اتفقت «ميكروسوفت» والهيئة العامة لسوق المال في أوائل يوليو على تعليق الإجراءات القانونية لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة، الأمر الذي يتطلب مقترحات جديدة من الشركة.

وعارضت لجنة التجارة الفدرالية المعنية بحماية المنافسة في الولايات المتحدة، هذا الاستحواذ البالغة قيمته 75 مليار دولار، لكن محكمة فدرالية في كاليفورنيا أحبطت مسعاها هذا في أوائل يوليو. ورغم عدم استنفاد جميع سبل الاستئناف، فإن عمل لجنة التجارة الفدرالية يبدو الآن محكوماً بالفشل، بحسب معظم المراقبين.

وقال فيل سبنسر، رئيس «أكس بوكس»، وهي شركة تابعة لـ«ميكروسوفت» مخصصة لوحدات الألعاب، الأربعاء، في رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها «فرانس برس»: «بات يمكننا إنجاز (الصفقة) في الولايات المتحدة بفعل التطورات القانونية».

وقد وافقت المفوضية الأوروبية على هذا الاستحواذ في مايو، في صفقة ستجعل «ميكروسوفت» ثالث أكبر مجموعة في قطاع ألعاب الفيديو في العالم.

تضاعف أرباح «أكتيفيجن»
الأربعاء أيضا، أصدرت «أكتيفيجن بليزارد» نتائجها الفصلية التي أظهرت زيادة صافي الربح بأكثر من الضعف (+ 105%)، إلى 587 مليون دولار، وزيادة الإيرادات بنسبة 34% لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

ونمو المجموعة التي تتخذ مقرا في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية، كان مدفوعا بإطلاق النسخة الرابعة من لعبة «ديابلو» التي لاقت نجاحا كبيرا. والمحرك الآخر للنمو تمثل في ارتفاع بنسبة 30% في عمليات الشراء التي يقوم بها المستخدمون داخل اللعبة.

ورغم هذه الأرقام، تراجع سعر سهم «أكتيفيجن» بنسبة 0.43% بعد فترة وجيزة من الافتتاح في بورصة وول ستريت، بينما ارتفعت أسهم «ميكروسوفت» بنسبة 0.19%، لتناهز أعلى مستوى لها هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات

بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات

«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يزور الإمارات في ختام جولة خليجية لجذب الاستثمارات
إردوغان يزور الإمارات في ختام جولة خليجية لجذب الاستثمارات
«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد
«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد
تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة إلى 7.9% في يونيو
تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة إلى 7.9% في يونيو
كوبا وبيلاروسيا تسعيان لتعزيز علاقتهما الاقتصادية
كوبا وبيلاروسيا تسعيان لتعزيز علاقتهما الاقتصادية
بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت لمطالبها
بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
المزيد
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار...
إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»
إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»...
تعيين ابن شقيقة رئيس الشيشان مديرًا لفرع شركة دانون في روسيا
تعيين ابن شقيقة رئيس الشيشان مديرًا لفرع شركة دانون في روسيا...
بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت لمطالبها
بوتين: موسكو ستعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا استجابت ......
كوبا وبيلاروسيا تسعيان لتعزيز علاقتهما الاقتصادية
كوبا وبيلاروسيا تسعيان لتعزيز علاقتهما الاقتصادية...
المزيد