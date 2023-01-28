اختفاء كبسولة إشعاعية أثناء نقلها من أحد المناجم الأسترالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأسترالية فقدان كبسولة إشعاعية صغيرة، أثناء نقلها من أحد المناجم، وأخيرا بدأت عمليات البحث عنها في ولاية أستراليا الغربية.

وأوضحت هيئة الطوارئ، السبت، أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف يناير، وفق «فرانس برس».

- هندوراس تسمح باستئناف نشاط المناجم تحت «رقابة صارمة»

وتحوي الكبسولة مادة مشعة وهي سيزيوم 137، على ما أوضحت وزارة الصحة في أستراليا الغربية، ويُرجّح أن تكون الكبسولة سقطت من شاحنة كانت تنقلها إلى أحد مواقع التخزين.

وحذرت السلطات الصحية من أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب في حروق أو إصابات.

كبسولة إشعاعية

وأشارت هيئة الطوارئ إلى أنّ الكبسولة فُقدت بين منطقة نيومان النائية وضواحي بيرث الشمالية، ضمن مسافة تبلغ نحو 1400 كيلومتر.

قال مدير الخدمات الطبية في أستراليا الغربية الدكتور أندرو روبرتسون إنّ «القلق يتعلّق باحتمال أن يلتقطها أحد دون أن يدرك كيفية التعامل معها».

وذكر ناطق باسم هيئة الإنقاذ أن عمليات البحث عن الكبسولة تجري تحديدا في المناطق المأهولة، موضحاً أنّ ذلك قد يستغرق أسابيع.

وأضاف أنّ السلطات أُبلغت الأربعاء بفقدان الكبسولة بعدما أدركت الشركة المسؤولة عنها أنها مفقودة.