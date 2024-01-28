مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أزيلت لافتة مطعم الشاورما في محافظة الكرك الأردنية بعد أيام قليلة فقط من افتتاحه، واحتج ناشطون أمام مدخل المطعم قائلين إن إزالة اللافتة جاءت بسبب احتجاج إسرائيل على هذا الاسم.

ولم تتضح بعد أسباب إزالة الاسم الذي أثار تفاعلًا وإعجابًا كبيرين لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أثار غضب كثير من الإسرائيليين، وفقا لـ«يورنيوز».

ويشير اسم مطعم الشاورما إلى عملية «طوفان الأقصى» التي شنت فيه حركة حماس والفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على بلدات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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وعقب إزالة لافتة المطعم، الجمعة، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل مجموعة من المحتجين أمام المطعم. وهتف المحتجون أمام المطعم «فليسقط عملاء الكيان»، متوعدين بأن يفتحوا «عشرين» مطعمًا تحمل اسم «7 أكتوبر»، ومتهمين المسؤولين عن إزالة اللافتة بالخضوع للضغط الإسرائيلي.

وفي تصريح إلى قناة «رؤيا» الأردنية، قال مالك مطعم «7 أكتوبر» نبيل الصرايرة، إنه هو من أزال اسم المطعم، وقرر تغيير الاسم نظرًا لعدم حصوله على «ترخيص للاسم التجاري من الجهات المختصة». لكن مالك المطعم لم يقل ما هو الاسم الجديد للمطعم.

وقال الصرايرة إن اسم مطعمه لا يتعلق بأحداث قطاع غزة وحسب، بل أيضًا بتاريخ «تخرج ابنته من الجزائر».

7 أكتوبر هو الحقيقة والباقي وهم

بينما تظاهر بعض المواطنين الأردنيين الرافضين لإزالة اللافتة، وتعالت أصواتهم بهتافات منددة بالكيان، وبالانصياع لضغوطه، ومن هذه الهتافات «7 أكتوبر هو الحقيقة والباقي كله وهم».

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، خبر افتتاح سوبرماركت آخر في منطقة وادي السير التابعة للعاصمة الأردنية عمان، بحضور الكثير من الأهالي. وأطلق على المتجر الجديد اسم: «7 أكتوبر».