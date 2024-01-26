أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أحدث افتتاح مواطن أردني لمطعم جديد يحمل اسم «7 أكتوبر»، تفاعلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع «أكس» (تويتر سابقا)، مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع ما يبدو أنه صوت صاحب المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه، وفقا لـ«يورنيوز».

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يقع المطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، التي تعتبر من الداعمين للقضية الفلسطينية، واسم «7 أكتوبر»، يشير إلى اليوم الذي شنت فيه حماس والفصائل الفلسطينية هجومها الكبير على إسرائيل في عملية حملت اسم «طوفان الأقصى» وقتل فيها نحو 1200 شخص.

مطالب بكبح التحريض

وبعد انتشار فيديو الافتتاح، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد عمان إلى كبح التحريض ضد إسرائيل واصفا الأمر بـ«المخزي»، مضيفا «نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه».

وتلقت وسائل الإعلام العبرية خبر افتتاح المطعم وتداولت مقطع الفيديو، ففي الوقت الذي عبر فيه الكثير من الإسرائيليين عن صدمتهم، رحب مواطنون أردنيون بالفكرة.

ويدعم الأردنيون القضية الفلسطينية بقوة خاصة أصحاب الأصول الفلسطينية منهم.