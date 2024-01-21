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انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:52 صباحا
انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»
من مظاهرات الأردنيين لدعم غزة في ظل العدوان الإسرائيلي (أرشيفية : أ.ف.ب)
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انسحب أكثر من مئة طالب أردني من مسابقة «Hult Prize» العالمية هذا العام؛ بسبب مشاركة جامعات من الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أردنية، أن 30 فريقا مرشحا للمسابقة العالمية التي تقام سنويا بشكل دوري انسحبوا، على إثر السماح لجامعات الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة ضمن المسابقة والمنافسة، بحسب «عربي 21».

وتعتبر مسابقة «هالت برايز»، من أكبر المسابقات الريادية للطلبة من أصحاب المشاريع، وتتبنى هدفا من الأهداف العالمية لبرنامج التنمية للأمم المتحدة سنويا.

مظاهرات واسعة ووقفات احتجاجية في الأردن
وذكرت كتلة طلابية في الجامعة الأردنية، أن الجامعة أعلنت بدورها عدم مشاركتها في المسابقة السنوية.

- تظاهرات أمام السفارة الأميركية في الأردن وماليزيا تنديدا باستمرار العدوان على غزة

ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مظاهرات واسعة، ووقفات احتجاجية، وندوات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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