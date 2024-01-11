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لأول مرة في مصر.. مطعم يفتح أبوابه للمحتاجين بالمجان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 10:45 مساء
لأول مرة في مصر.. مطعم يفتح أبوابه للمحتاجين بالمجان
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ود.يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية، والسفيرة نبيلة مكرم، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أثناء افتتاح المطعم. (الإنترنت).
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افتُتح مطعم هو الأول من نوعه في مصر، أمس الأربعاء، يقدم للمحتاجين وجبات بالمجان، ويسعى لتوفير وجبات غذائية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

وحضرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الافتتاح، حيث يأتي هذا المطعم تنفيذاً للبروتوكول الذي جرى توقيعه بين الوزارة ومؤسسة الأخوة الإنسانية في مايو الماضي، وفقا لـ«يورنيوز».

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التكافل المجتمعي حيث تشارك الوزارة من خلال برامج دعم المواطنين ومن قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر فيه.

وتسعى المبادرة إلى تقديم الطعام مجاناً لمن لا يملك ثمنه، على أن يجري التعامل معهم تماماً كعملاء صوناً لكرامتهم، 

التغذية السليمة حق للفقراء
وترتكز فكرة المشروع على مبدأ الأخوة والتكافل، حيث سيجري تقديم وجبات إلى جميع الفئات في المجتمع من خلال مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها، على ما ذكرت الوزارة.

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وتشمل قائمة الطعام، الموحدة لجميع الفئات، العديد من الخيارات، ويوجد بها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على غرار تجربة «الوجبة السعيدة» في المطاعم التجارية.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذه المبادرة تنمي الإحساس بمسؤولية الفرد في المجتمع تجاه الآخر، وتؤكد أن التغذية الجيدة والسليمة حق للفقراء، والمساهمة في كفالة هذه الحقوق هو واجب على الجميع، وبصفة خاصة على مؤسسات التمويل وعلى الفئات المقتدرة اقتصادياً.
ويعد المطعم بحسب القائمين عليه هو باكورة لسلسة مطاعم تحت اسم «الأخوة الإنسانية».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم»، إن فكرة سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية بمثابة دعم نفسي للفئات الأكثر احتياجا، وهي بمثابة دعم ومساندة للأسرة في ظل ظروف الغلاء، عن طريق مساهمة القادر في تحمل عبء وتكلفة وجبة غير القادر.

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