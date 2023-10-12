مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت أنا كريستينا سوكنيو طفلها البالغ سنة واحدة على ظهرها، ووقفت حاملة وعاءين بلاستيكيين تنتظر حصتها من المعكرونة بأحشاء الدجاج التي يوزعها مطبخ للمعوزين في أحد الأحياء الفقيرة في ليما، لكي تكون وجبتها الوحيدة مع عائلتها في ذلك اليوم.

أصبحت أرجل الدجاج وعظامه البديل الغذائي الرئيسي لكثير من سكان البيرو التي تعتبرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أكثر دولة في أميركا الجنوبية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير صدر العام 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

وتُباع الوجبة في مقابل حوالى 0.4 دولار في مدينة يصل فيها سعر الأطباق الشهية إلى 330 دولار للطاهيَيْن غاستون أكوريو وفيرخيليو مارتينيز اللذين نال مطعمهما «سنترال» في يونيو جائزة «أفضل مطعم في العالم» للعام 2023، عن أطباقه التي تتميز بتنوع المكونات وتحتفي بتاريخ البيرو وتقاليدها.

وتقول الممثلة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في البيرو ماريانا إسكوبار «إنها لمأساة أن تضم البيرو ثروة غذائية كبيرة بينما يعجز سكانها عن الحصول على الأطعمة التي توفرها الأراضي فيها».

طعام 250 ألف أسرة من مطابخ المعوزين

وتقول أنا كريستينا سوكنيو (23 سنة) وهي تنتظر في طابور للحصول على طبق من المعكرونة «إن تناول اللحوم ترف لنا، وأنا لا أشتريه».

ويقع مطبخ المعوزين الذي يوفر هذا الطبق، فوق قمة تلة في حي فيلا ماريا ديل تريونفو الشهير الذي يضم نحو 459 ألف نسمة.

وتفاقم الفقر في البلاد مع جائحة «كوفيد-19»، فيما شهدت المطابخ التي توفر الحساء للمعوزين ازدهارا. وفي ليما وحدها، ثمة نحو 2500 شخص يقدمون الغذاء لحوالي 250 ألف أسرة منذ العام 2020.

وتقول روزا هواتشاكا (39 عاما)، وهي أم لثلاثة أبناء يبلغون ثلاثة أشهر وخمس سنوات و18 عاما «أطفالنا لا يحصلون على الغذاء الكافي. نحن لا نشتري الأطعمة بكميات كبيرة لأننا نعجز عن تحمل تكاليفها» مؤكدة أن الأطفال والحوامل في الحي يعانون سوء تغذية وفقر دم بسبب انخفاض استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الحديد والبروتينات كاللحوم.

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ومطبخ «كورازون دي جيزوس» للمعوزين الذي ترتاده أنا كريستينا سوكنيو، مُقام داخل كوخ خشبي سقفه معدني، ويقدم يوميا 90 حصة غذائية لـ23 أسرة، فيوميا تشعل امرأتان النار وتضعان عليها وعاء أسود يحتوي على بصل وفضلات دواجن ومعكرونة.

وتقول ماريانا إسكوبار «إن الآفاق معقدة جدا وقاتمة، في بلد يشهد اقتصاده تباطؤا ويُتوقع أن يكون النمو فيه ضعيفا هذا العام».

16.6 مليونا من سكان البيرو يعانون نقص الغذاء

ويشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن 16.6 مليونا من سكان البيرو البالغ عددهم 33 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، في رقم أتى ضعف مما سُجل العام 2019.

وارتفع معدل الفقر من 20% في العام 2019 إلى 27.5% في 2022، بحسب للمعهد الوطني للإحصاء الذي يلفت إلى أن عدد الفقراء في البلاد يبلغ نحو 9.18 مليون شخص.

وتشير مقاييس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى تراوح انعدام الأمن الغذائي من الخفيف إلى الشديد، عبر الاستناد إلى متغيرات بينها نقص الدخل اللازم لتحمل تكاليف الأطعمة، أو عدم القدرة على الحصول على ثلاث وجبات يوميا أو النقص في التغذية أو فقر الدم أو البدانة أو الزيادة في الوزن.