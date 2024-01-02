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العراق: لحوم حمير «مسروقة» تقدم لرواد مطعم في مدينة الحلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 01:23 مساء
العراق: لحوم حمير «مسروقة» تقدم لرواد مطعم في مدينة الحلة
لحوم في محل جزارة. (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلنت شرطة محافظة بابل العراقية القبض على أشخاص امتهنوا سرقة الحمير، واعترفوا بذبحها وبيعها إلى أحد المطاعم في وسط مدينة الحلة.

وأوضحت قيادة شرطة محافظة بابل أن التحقيقات في قضية سرقات الحمير، التى جرى كشفها في وقت سابق، كشفت تورط ثمانية أشخاص، جرى القبض على ثلاثة منهم، بينما تطارد الأجهزة الأمنية الخمسة المتوارين عن الأنظار، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

وأقر المتهمون في اعترافاتهم بسرقة الحمير من القرى والمناطق في ناحية السدّة، ثم ذبحها وبيعها إلى مطعم «المشوار» الكائن في تقاطع الثورة بوسط المدينة.

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وفي تلك الأثناء، تشكلت لجنة من دائرة الرقابة الصحية ومديرية الجريمة المنظمة ودائرة البيطرة ودائرة البيئة وقيادة شرطة بابل بقرار من قاضي التحقيق، على أن يجرى أخذ عينات من لحوم المطعم المذكور، لفحصها، وحتى الآن لم ترد الإجابة.

وأكدت قيادة شرطة بابل عملها على إطلاع المواطنين بالمستجدات حين اكتمال التحقيقات. وقالت في بيان لها: «تعد هذه القضية من القضايا الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين، حيث إن لحوم الحمير قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة مثل التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية».

واختتمت: «تؤكد هذه القضية أهمية دور الشرطة في مكافحة الجريمة، وحماية المواطنين من التعرض للخطر».

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