النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي

القاهرة - بوابة الوسط

زُيّنت الكلاب في النيبال بأكاليل من الأزهار وطليت بألوان مبهرة، اليوم الأحد، للاحتفال بيوم مخصص لها ضمن مهرجان هندوسي.

و«كوكور تيهار»، هو اليوم الثاني من مهرجان «تيهار» الذي يستمر خمسة أيام، والذي يخصص لتقدير ولاء الكلاب ورفقتهم للبشر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

قال رجل الأعمال سوجيت دونغول الذي احتفل بهذا اليوم في منزله، إن كلبه جزء من العائلة، وأضاف حاملا كلبه وهو من نوع بولدوغ أميركي يبلغ عاماً «إنه رفيق للجميع وهو دائماً سعيد ومرح مثل الطفل، نحن نشعر بالسعادة لأنه يعيش معنا».

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ويقدّم محبو الكلاب أيضاً خلال الاحتفال هدايا وألعاباً لحيواناتهم الأليفة وكلاب الشوارع.

طقوس خاصى بـ«فوج الكلاب»

كذلك، أقامت قوات الشرطة طقوساً خاصة لتكريم «فوج الكلاب» الذي غالباً ما يستخدم أثناء الكوارث الطبيعية وفي الكشف عن المتفجرات والمخدرات.

وقال راميش بوخاريل رئيس قسم صحة الحيوان ورعاية الكلاب في الشرطة «إنه يوم خاص»، مضيفاً «ساعدتنا كلابنا كثيراً، لذلك يشعر أفراد الأمن بالسعادة للاحتفال بهذا اليوم».