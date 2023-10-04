  • Alwasat News
Atwasat

السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض نتيجة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 09:29 صباحا
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض نتيجة التغير المناخي
سلحفاة بحرية تستعد لوضع بيوضها على أحد شواطئ محافظة المهرة اليمنية بالقرب من الحدود مع سلطنة عمان في يونيو 2023 (أ.ف.ب)
alwasat radio

عند حلول الظلام تخرج سلحفاة من البحر، وتستغل الهدوء لتتوجه إلى شاطئ رملي في جنوب اليمن وتضع بيضها الذي يُرجح أن يكون معظمه من الإناث بسبب الاحترار المناخي.

ويقول متطوع لحماية تلك السلاحف البحرية من أهالي منطقة الغيضة، حفيظ كلشات، «في السنوات الأخيرة، معظم صغار السلاحف إناث بسبب ارتفاع درجات الحرارة»، موضحا أن تراجع الحر وحلول البرد مع اقتراب الخريف، يؤدي إلى التوازن بين عدد الذكور والإناث في صغار السلاحف، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن الاحترار المناخي العالمي، وامتداد الحر الشديد لفترات أطول يؤثران سلبيا على ظاهرة تناقص الذكور بشكل متنامي سنويا، لافتا إلى نفوق الكثير من الذكور على الشواطئ في الفترة الأخيرة، علمًا أن عددها ضعيف وقد تراجع كثيرا مع الوقت.

الذكور تنمو في مناخ أبرد
وتحدد درجات الحرارة خلال فترة حضانة البيض جنس السلاحف، إذ إن الذكور تتكون في مناخ أكثر برودة من ذلك الذي تحتاجه الإناث للتكون، وأظهرت دراسات عدة في السنوات الأخيرة أن الاحترار المناخي أدى إلى نقص في ذكور السلاحف في مناطق عدة في العالم، من سواحل فلوريدا إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وكشف باحثون أميركيون بالعام 2018، أن معظم السلاحف الخضراء شمال الحاجز العظيم والبالغ عددها مئتي ألف، هي إناث، ما قد يهدد هذا النوع من الكائنات التي تُعد من بين الأكثر أهمية في العالم.

-أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين

-المهمة انتهت.. السلحفاة «دييغو» يعود إلى موطنه
وفي اليمن، يحاول المدافعون عن البيئة رفع أصواتهم لتجنب كارثة بيئية، في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، ويقول رئيس قسم التنوع الحيوي في مركز دراسات وعلوم البيئة بجامعة عدن، جمال باوزير، إن «دراسات أُجريت في الكثير من المناطق الساحلية أثبتت أن نسبة الإناث مقارنةً بالذكور تصل إلى أكثر من 90%».

ويحذر من أن تراجع نسبة الذكور بشكل عام يهدد خلال الأعوام المقبلة بانقراض الذكور من السلاحف البحرية.

نقص التمويل لمواجهة الظاهرة
ويدعو الباحث باوزير السلطات إلى التحرك ويقترح خصوصًا تشكيل «فريق فني متخصص يعمل على مراقبة السلاحف في مواقع التعشيش... وأخذ البيض ووضعها في حضانات رملية مناسبة» كي تتمكن من إنتاج عدد أكبر من الذكور.

ويطرح خبراء دوليون أيضًا فكرة وضع نوع من المظلات على شواطئ تقيم فيها السلاحف أعشاشها لتأمين الحرارة المناسبة للبيض، إلا أن باوزير يؤكد أن «من الصعب القيام بهده العمليات في الظروف الحالية طبعًا».

من جانبها، تذكر السلطات اليمنية بأن الدستور نفسه ينص على وجوب حماية البيئة، ويؤكد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة نائف علي بن مسعد أن السلطات عملت منذ سنوات على خطط وأنشأت محميات عدة، لكن، بحسب المسؤول اليمني، فإن التمويل ينقص في البلد الفقير الذي يعتمد ثلاثة أرباع سكانه على المساعدات الدولية التي لا تكف عن التراجع.

ويشير بن مسعد إلى «عدم تحمل السلطات مسؤوليتها (البيئية) في ظل هذه الظروف التي تتجه فيها كل القيادة إلى محاربة العناصر الإرهابية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطاقات بوكيمون مستوحاة من لوحة لفان غوخ جذبت حشداً من الزوار إلى متحف الرسام
بطاقات بوكيمون مستوحاة من لوحة لفان غوخ جذبت حشداً من الزوار إلى ...
اتهام 6 أشخاص بالسطو على مجوهرات «بياجيه» في باريس
اتهام 6 أشخاص بالسطو على مجوهرات «بياجيه» في باريس
كاتدرائية في نيويورك تقيم قداسا لمباركة الحيوانات
كاتدرائية في نيويورك تقيم قداسا لمباركة الحيوانات
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
المزيد
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض نتيجة التغير المناخي
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض نتيجة التغير ......
حرائق كندا تسدد ضربة قاسية للحياة البرية المتدهورة بفعل التغير المناخي
حرائق كندا تسدد ضربة قاسية للحياة البرية المتدهورة بفعل ......
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية...
المزيد