Atwasat

أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 10:19 صباحا
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
السلحفاة جوناثان في جزيرة سانت هيلينا بتاريخ 20 أكتوبر 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

يبلغ «جوناثان» أكبر سلحفاة في العالم، الجمعة، عيد ميلاده المئة والتسعين، وسط سكان جزيرة سانت هيلينا التابعة لبريطانيا، والواقعة في المحيط الأطلسي.

وقال جو هولينز، الطبيب البيطري المتقاعد الذي يتولى الاعتناء بالسلحفاة، «عند التفكير في أن جوناثان ولد في العصر الجورجي وتحديدًا العام 1832 نشعر بالذهول لأن العالم شهد تغييرات كثيرة مذاك، بينها الحربان العالميتان، وما مرت به الإمبراطورية البريطانية، وعدد الحكام والملوك والملكات الذين تولوا الحكم».

- أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية

ويعتبر «جوناثان» أكبر سلحفاة معروفة على الإطلاق وأكبر حيوان بري مُدرك، ودخل مطلع العام موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفق «فرانس برس».

يعيش الحيوان في سانت هيلينا منذ العام 1882 فيما يُعتبر عمره رقمًا تقديريًا، وتظهر صورة التُقطت عند وصوله إلى الجزيرة أنه كان يبلغ 50 عامًا آقله آنذاك، إلا أنه كان على الأرجح أكبر سنًا.

وشهد الحيوان على 35 حاكمًا تولوا السلطة في هذه الأراضي البريطانية.

ويعيش «جوناثان» حاليًا في منزل الحاكم إلى جانب السلاحف «ديفيد» و«إيما» و«فريد» الأصغر سنًا منه بكثير.

والعام 2017، قالت حاكمة المنطقة آنذاك ليزا فيليبس: «أسمعه دائمًا وهو يلعب مع إيما على العشب، لكن كان عليّ مراقبتهما لأن السلاحف قد تقع على ظهرها ولا تستطيع النهوض مجددًا، ولم تكن هذه المهمة ضمن وظيفتي!».

عيد جوناثان
واحياء لعيد «جوناثان»، ينظم سكان سانت هيلينا بدءًا من الجمعة ثلاثة أيام من الاحتفالات في منزل حاكم الجزيرة الذي سيوفر للسلحفاة، السبت، خضرواته المفضلة.

ويوم الأحد، سيحظى «جوناثان» الفاقد لحاستي النظر والشم، بفرصة تذوق كعكة عيد ميلاده.

وجرى إحداث طابع خاص للاحتفال بأشهر سكان الجزيرة البالغ عددهم 4500 نسمة. ويظهر السلحفاة أصلاً على العملة المعدنية من فئة 5 سنت وعلى طوابع الهجرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل
المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى

المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا

الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون
كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة
الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة

رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
حقائق من مواجهة المغرب وكندا

حقائق من مواجهة المغرب وكندا
الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022

الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرعب يجتاح هاواي.. أكبر بركان في العالم يثور للمرة الأولى منذ 1984 (فيديو)
الرعب يجتاح هاواي.. أكبر بركان في العالم يثور للمرة الأولى منذ ...
وصول 3 رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء «تيانغونغ»
وصول 3 رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء «تيانغونغ»
الرسائل النصية القصيرة في عيدها الـ30 تقاوم للاستمرار
الرسائل النصية القصيرة في عيدها الـ30 تقاوم للاستمرار
دراسة: المواضيع المناخية غائبة عن السينما والتلفزيون
دراسة: المواضيع المناخية غائبة عن السينما والتلفزيون
«نيورالينك» قد تبدأ قريبا بزرع غرسات بأدمغة الإنسان متصلة بالكمبيوتر
«نيورالينك» قد تبدأ قريبا بزرع غرسات بأدمغة الإنسان متصلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرعب يجتاح هاواي.. أكبر بركان في العالم يثور للمرة الأولى منذ 1984 (فيديو)
الرعب يجتاح هاواي.. أكبر بركان في العالم يثور للمرة الأولى ......
إيلون ماسك يؤجل اشتراك «تويتر» إلى 29 نوفمبر
إيلون ماسك يؤجل اشتراك «تويتر» إلى 29 نوفمبر...
صور من جيمس ويب ترجح: المجرات الأولى أقدم ممّا يُعتقد
صور من جيمس ويب ترجح: المجرات الأولى أقدم ممّا يُعتقد...
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟...
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي...
المزيد
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين...
مستقبل الرسائل النصية رهين اتفاق «غوغل» و«آبل»
مستقبل الرسائل النصية رهين اتفاق «غوغل» و«آبل»...
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة...
«نيورالينك» قد تبدأ قريبا بزرع غرسات بأدمغة الإنسان متصلة بالكمبيوتر
«نيورالينك» قد تبدأ قريبا بزرع غرسات بأدمغة الإنسان متصلة ......
دراسة: المواضيع المناخية غائبة عن السينما والتلفزيون
دراسة: المواضيع المناخية غائبة عن السينما والتلفزيون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط