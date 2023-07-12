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هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأربعاء 12 يوليو 2023, 12:12 مساء
هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك
هيكل عظمي أعيد جمعه للبليزوصور «نيسي» معروض لدى دار «سوذبيز» في نيويورك، 10 يوليو 2023. (أ ف ب)
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يُطرح في مزاد بنيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار «سوذبيز» الثلاثاء.

ويُطرح «نيسي» الذي سُمي تيمنا بوحش بحيرة لوك نيس الاسكتلندية الشهير ويشكل نوعا نادرا من البليزوصورات، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن بيع لقاء 456 ألف يورو في باريس العام 2010 ضمن مزاد من تنظيم دار «سوذبيز». وكان آنذاك ضمن المجموعة القديمة لمتحف ألماني خاص، بحسب «سوذبيز».

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وأوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في «سوذبيز» كاساندرا هوتون أن الهيكل العظمي المُكتشَف العام 1990 في غلوسيسترشاير كان «كاملا بنسبة 75% تقريبا»، وهي نسبة «استثنائية». ويعود تاريخه إلى العصر الجوراسي السفلي أي قبل نحو 190 مليون سنة.

مزاد «التاريخ الطبيعي» يحتضن «نيسي»
وجرى ربط البليزوصورات في الثقافة المعاصرة بوحش بحيرة لوك نيس وهو كائن أسطوري في الفولكلور الاسكتلندي. وسيُطرح «نيسي» ضمن مزاد بعنوان «التاريخ الطبيعي» منن المقرر تنظيمه في نيويورك بتاريخ 26 يوليو، بحسب «سوذبيز».

كما سيُطرح هيكل عظمي لتيرانودون، وهو تيروصور يبلغ طول جناحيه ستة أمتار ويراوح سعره التقديري بين أربعة ملايين وستة ملايين دولار. ويُعرض «هورس» الذي عُثر عليه في كانساس بالولايات المتحدة، مفتوح الجناحين، فيما «لم يجر ترميم كل عظامه الأحفورية الأصلية تقريبا»، وفق دار المزادات.

ترميم ثلاثي الأبعاد
وأشارت «سوذبيز» إلى أن الجمجمة أعيد بناؤها من خلال تقنية «الترميم الثلاثي الأبعاد»، لافتة إلى أن «العظام التي لم يُعثر عليها في موقع الحفر استُبدلت بعناصر مطبوعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة». وباتت تُطرح باستمرار ضمن مزادات متحجرات لحيوانات ما قبل التاريخ. ويعود الرقم القياسي المُحقق في هذا المجال للتيرانوصور ريكس الذي بيع لقاء 31.8 مليون دولار العام 2020.

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