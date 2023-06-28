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لوحة «المطرزة» لفيرمير في متحف اللوفر بلنس لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 09:25 مساء
لوحة «المطرزة» لفيرمير في متحف اللوفر بلنس لمدة عام
لوحة «المطرزة» ليوهانس فيرمير في متحف اللوفر بباريس. (أ ف ب)
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أعلن متحف اللوفر في باريس أن لوحة «The Lacemaker» (المطرّزة) للرسام الهولندي يوهانس فيرمير ستُعرض في فرع المتحف بمدينة لنس في شمال فرنسا ابتداء من الأربعاء، ولمدة عام.

هذه اللوحة الشهيرة في أكبر متحف في العالم هي من بين 28 لوحة للفنان الهولندي عُرضت أخيراً في متحف «ريكزميوزيم» بأمستردام خلال معرض كبير سجّل معدلات ارتياد قياسية، إذ استقطب 650 ألف زائر في حوالى أربعة أشهر، وفق وكالة «فرانس برس».

وتُصنف «المطرّزة»، التي أنجزها يوهانس فيرمير في مرحلة متقدمة من مسيرته، من أعماله الرئيسية، إلى جانب لوحتي «ساقية الحليب» و«الفتاة ذات القرط اللؤلؤي».

 أصغر لوحات فيرمير
وهي أيضاً من أصغر لوحات فيرمير، وتمثل موضوعاً كان شائعاً في مدينة دلفت بغرب هولندا خلال مطلع الستينات والسبعينات من القرن السابع عشر، إذ تظهر امرأة شابة مشغولة بأعمالها اليومية.

وستُضم لوحة «المطرّزة» إلى «غاليري دو تان» في متحف اللوفر بلنس، حيث يُعرض 220 عملاً من متحف اللوفر في باريس بشكل دائم من أصل حوالى ثلاثة آلاف عمل مقدّمة على سبيل الإعارة لعشر سنوات إلى المتحف الذي استقبل أكثر من 5 ملايين زائر منذ افتتاحه في العام 2012.

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وأكدت رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار لـ«فرانس برس» أن هذه الإعارة الاستثنائية تشكّل «رمزاً قوياً للغاية لالتزام متحف اللوفر العميق في إتاحة الفن والثقافة للجميع. هي تحتفي بفرادة متحف اللوفر-لنس الذي يشكّل لاعباً في تحول المنطقة كأول مكان لتقديم مجموعات اللوفر خارج باريس». وأضافت أن هذه الإعارة «تسلط الضوء أيضاً على البُعد الأوروبي لمتحف اللوفر-لنس للتناغم مع فن الدانتيل المتجذر في هذه المنطقة».

في العام 2022، أعار متحف اللوفر تمثال «الكاتب الجالس»، وهو تحفة فنية من قسم الآثار المصرية، إلى متحف اللوفر-لنس.

 

 

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