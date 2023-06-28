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لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 03:07 مساء
لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي
موظفة تحمل في دار «سوذبيز» للمزادات في لندن في 20 يونيو 2023 لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» للفنان النمساوي غوستاف كليمت قبل أيام من بيعها في مزاد. (أ. ف. ب)
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حطمت لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» للفنان النمساوي غوستاف كليمت رقمًا قياسيًا في المزادات الأوروبية، إذ بيعت الثلاثاء بمزاد في لندن في مقابل 74 مليون جنيه استرليني (نحو 94 مليون دولار) متجاوزة السعر المقدر من دار «سوذبيز» التي نظمت المزاد، بحسب ما أعلنته وكالة «فرانس برس».

وكان الرقم القياسي السابق في المزادات الأوروبية لمنحوتة ألبرتو جاكوميتي «رجل يمشي 1» التي بيعت في فبراير 2010 لدى «سوذبيز» لقاء 65 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تحطمه «السيدة ذات المروحة اليدوية»، وهي من آخر أعمال كليمت الذي توفي العام 1918.

نجمة موسم المزادات الصيفي في لندن
ووصفت الدار لوحة كليمت (1862-1918) بأنها «ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفي في لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا على الإطلاق».

وتوقعت «سوذبيز» أن تباع اللوحة في مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، وهو سعر أدنى بكثير من ذلك الذي بيعت به في نهاية المطاف بعد نحو عشر دقائق من المزايدات ساد فيها التشويق خلال التنافس النهائي الحاد بين اثنين من المشاركين.

وبحسب «فرانس برس» سيتوجب على الشاري الفائز الذي أبقي اسمه طي الكتمان دفع مبلغ نهائي هو 85.3 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 108 ملايين دولار) شاملاً النفقات والرسوم.

متى بدأ كليمت رسم اللوحة؟
وبدأ كليمت رسم هذه اللوحة في 1917، أي قبل عام من وفاته في 1918 عن عمر يناهز 55 عامًا. وتمثّل اللوحة امرأة ذات شعر داكن مجهولة الهوية، ترتدي ثوبًا فضفاضًا مكشوفًا على الكتفين، وتحمل مروحة. وتلاحَظ خلفها أنماط وألوان غالبًا ما كان كليمت يستخدمها، كالطيور الزرقاء والخضراء، والزهور على خلفية صفراء ذهبية.

وكانت اللوحة ضمن مجموعة خاصة منذ العام 1994، وفقًا للمعلومات التي وفرتها «سوذبيز»، ومن بين الذين تناوبوا على امتلاكها سابقًا الصناعي النمساوي إروين بولر ثم أخوه وأرملة الأخير حتى أربعينيات القرن العشرين. أما في العام 1988، فكانت ملكًا لرجل الأعمال الأميركي ويندل شيري.

ورأت دار المزادات أن اللوحة التي تنبض «حريةً وعفويةً تعكس فرحة كليمت في رسمها والاحتفال بالجمال في أنقى صوره»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

لوحات حققت أرقامًا قياسية
وسبق أن بيعت لوحة «غابة بيرش» لكليمت لقاء 104.6 مليون دولار خلال العام الماضي، في مزاد أقامته «كريستيز» في نيويورك على مجموعة أعمال فنية كان يملكها المؤسس المشارك لمجموعة «مايكروسوفت» بول آلن.

وبلغ سعر لوحة «بركة زنبق الماء» لكلود مونيه 40.9 مليون جنيه استرليني في مزاد لدار كريستيز في لندن في يونيو 2008، في حين بيعت «امبراطورية الأنوار» لرينية ماغريت في مقابل 59.4 مليون جنيه استرليني في مزاد لدار سوذبيز في مارس 2022.

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