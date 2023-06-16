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مزاد في باريس لمقتنيات فنية خاصة بالممثل الفرنسي دوبارديو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 08:58 مساء
مزاد في باريس لمقتنيات فنية خاصة بالممثل الفرنسي دوبارديو
الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو في بروكسل لحضور «مهرجان بروكسل السينمائي الدولي» في 25 يونيو 2018 (ا ف ب)
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يعتزم الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو طرح 250 عملاً من مجموعته الفنية التي تعود إلى القرن العشرين للبيع نهاية سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي هذه الخطوة بهدف «التخفيف من عبئها قليلاً» عليه، بحسب ما أعلن المسؤول عن عملية البيع. وفق وكالة (فرانس برس).

وتشمل المجموعة الفنية أعمالاً برونزية لرودان، إلى جانب إيزابيل أدجاني، وخمسة أعمال فنية لكالدر ولوحة لهانس هارتونغ. ويُتوقّع أن تُباع هذه القطع التي ستُطرح ضمن مزاد في 26 و27 سبتمبر في دروو، بثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.

وخلال عرض هذه القطع، قال ديفيد نوردمان من دار «أدير» للمزادات إن دوبارديو وفي عمر الـ74، «خضع لعمليات جراحية وتعرض لحوادث على دراجته النارية (...). هو شخص مر بتجارب كثيرة ويحتاج إلى التخفيف عنه قليلاً».

وأضاف «في منزله، لا توجد لوحات معلّقة على الجدران. هو يعيش معها. ثمة أكوام من الأعمال مكدسة إلى جانب الجدران».

كما قال نوردمان «آمل أن يميز الناس بين المسائل القانونية ونوعية هذه المجموعة الفنية».
 

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