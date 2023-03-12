مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

القاهرة - بوابة الوسط

في أول عملية بيع لقطعة أثرية مماثلة في أوروبا، أعلنت دار «كولر» تنظيمها مزادا في سويسرا، الشهر المقبل، على هيكل عظمي لديناصور ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس» ويعود إلى 67 مليون سنة.

وأفادت دار المزادات بأنّ الهيكل العظمي المُسمّى «ترينيتي» سيُباع في مزاد يُقام في زورخ بتاريخ 18 أبريل، وفق «فرانس برس».

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ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 9.3 متر، فيما سيُطرح بسعر تقديري يُراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين فرنك سويسري (بين 6.5 و8.7 ملايين دولار)، حسب دليل المزاد.

إلا أنّ المسؤول عن القطع الأثرية الخاصة بتاريخ الطبيعة كريستيان لينك، أكّد لوكالة «فرانس برس» أنّ «القيمة التقديرية لـترينيتي منخفضة جدا».

ديناصور تي ريكس

وأشارت دار المزادات إلى أن «ترينيتي» هو «أحد أجمل الهياكل العظمية لديناصور تي ريكس على الإطلاق»، لافتة إلى أنه «كان محفوظا بصورة جيدة واستُعيد ببراعة».

وأكدت أنّ المزاد على «ترينيتي» يمثل «أول عملية بيع في أوروبا والثالثة في العالم لهيكل عظمي كامل تابع لديناصور (تي ريكس) ويتمتع بجودة استثنائية».

وتطرّقت دار «كولر» إلى دراسة نُشرت العام 2021 في مجلة «نيتشر» أفادت بأن 32 هيكلا عظميا لديناصورات «تي ريكس»، وهي أحد أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق، جرى العثور عليها في مختلف أنحاء العالم.