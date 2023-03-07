«سكوتلاند يارد» في مرمى الاتهام بسبب الشرطي المتعري

القاهرة - بوابة الوسط

بتهمة الاستعراء، دين شرطي بريطاني سابق يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، لكونه قتل امرأة لندنية واغتصبها وقتلها.

وأثار هذا الأمر تساؤلات عمّا إذا كانت شرطة «سكوتلاند يارد» فوّتت فرصة لتوقيفه في مرحلة أبكر، وفق «فرانس برس».

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وتلقى واين كازنز (50 عاما) عقوبة بالسجن 19 شهرا عقب إدانته بثلاث تهم، واحدة كونه استعرى أمام امرأة على دراجة هوائية في نوفمبر 2020، واثنتان بسبب ممارسات مماثلة في فبراير 2021 أقدم عليها كازنز داخل مطعم للوجبات السريعة في كينت بجنوب إنجلترا.

سكوتلاند يارد

وحصلت آخر واقعة من هذا النوع قبل أيام من إقدامه على خطف سارة إيفرارد في مارس 2021 واغتصابها وقتلها، في قضية أثارت سخطا كبيرا في المملكة المتحدة، وفاقمت أزمة الثقة في «سكوتلاند يارد». واتُهمت شرطة لندن بأنها غضت النظر عن تصرفات عنصر تابع لها يعمل في وحدة النخبة المسؤولة عن أمن الدبلوماسيين.

وقالت القاضية خلال النطق بالحكم الصادر الإثنين في محكمة أولد بايلي للجنايات في لندن «إن إحجام أي عنصر من الشرطة عن استجواب واين في شأن هذه الممارسات، عزز في ذهن المجرم اعتقادا خطرا بأنه لا يُهزَم ويمكنه اغتصاب النساء والسيطرة عليهنّ من دون أن يوقفه أحد».

الحكم بالسجن

وكانت الأزمة التي تمر بها شرطة لندن قد عادت إلى الواجهة أخيرا عقب الحكم بالسجن مع فترة احتجاز دنيا حُددت بثلاثين عاما، على الضابط السابق في شرطة لندن ديفيد كاريك، لإدانته بعشرات حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسية على مدى نحو عقدين.

وجرى توسيع التحقيق المستقل بشأن قضية كازنز ليشمل أيضا قضية كاريك.