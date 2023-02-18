  • Alwasat News
Atwasat

الشرطيون الأميركيون المتهمون بقتل تايري نيكولز يدفعون ببراءتهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 10:49 صباحا
الشرطيون الأميركيون المتهمون بقتل تايري نيكولز يدفعون ببراءتهم
عنصر أمن ينظر من نافذة أثناء تظاهرة للتنديد بمقتل تايري نيكولز، نتيجة اعتداء الشرطة عليه بالضرب، في واشنطن في 27 يناير 2023, (أ ف ب)
alwasat radio

دفع رجال الشرطة الخمسة المتهمون بالقتل في قضية الأميركي من أصل إفريقي تايري نيكولز، الذي توفي بعد ثلاثة أيام على تعرضه لضرب مبرح، خلال توقيفه في مدينة ممفيس بولاية تينيسي في يناير، ببراءتهم الجمعة أمام قاض.

ومثل رجال الشرطة الخمسة وهم من السود وطُردوا من السلك بعد الحادثة، أمام قاض في ممفيس الجمعة يرافقهم محاموهم الذين أكدوا أن موكليهم «ليسوا مذنبين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والشرطيون الخمسة تاداريوس بين وديمتريوس هالي وجاستين سميث وإيميت مارتن الثالث وديزموند مايلز جونيور، متهمون بالقتل والإيذاء الجسدي الشديد والخطف وسوء التصرف وسوء المعاملة من قبل شخص في السلطة.

- فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

حضرت راو فون ويلز، والدة تايري نيكولز الجلسة مع محامي العائلة بن كرامب، الناشط في قضايا عنف الشرطة. فيما حدد القاضي الأول من مايو موعدا للجلسة المقبلة.

«نتفهم وجود انفعالات قوية»
ودعا القاضي جيمس جونز جونيور، المتهمين والحضور إلى «التحلي بالصبر»، وحث الشرطيين الخمسة على «العمل» و«التعاون» مع محاميهم.

وقال «نتفهم وجود انفعالات قوية في هذه القضية لكننا نطلب منكم مواصلة التحلي بالصبر معنا»، مشيرا إلى أن «كل شخص معني يريد أن يتم إغلاق الملف في أسرع وقت ممكن».

وأضاف القاضي «لكن من المهم أن تدركوا جميعا أن ولاية تينيسي وكل من هؤلاء المتهمين يتمتعون بالحق المطلق في محاكمة عادلة، ولن أسمح بأي سلوك من شأنه أن يعرض هذا الحق للخطر».

وفي مؤتمر صحفي بعد الجلسة، دعا «بن كرامب» القضاء إلى «التحرك بسرعة» فيما يبدو أنه رد على القاضي. وقال «لا نريد أن يستمر ذلك إلى الأبد. لدينا مقاطع فيديو»، في إشارة إلى تسجيلات تتضمن لقطات لتوقيف نيكولز ونشرت في يناير.

نفي شائعات «دنيئة»
من جهتها، قالت والدة نيكولز إنها ستحضر جميع الجلسات «حتى إحقاق العدالة لابني»، مضيفة أن المتهمين الخمسة «لم يكن لديهم الشجاعة للنظر إلي بعد ما فعلوه بابني»..

وحرص المحامي الجمعة، على نفي شائعات وصفها بـ«الدنيئة»، تتحدث عن سبب «شخصي»، (علاقة بين الضحية وأحد رجال الشرطة) أدى إلى توقيف الشاب.

وقال «هذه الشائعات المتداولة كاذبة»، مضيفا أن «هذه المسألة الثانوية لا علاقة لها بما حدث لتايري نيكولز».

وأصر على أن الوحدة التي ينتمي إليها العملاء «كان لديها نزعة منهجية لفعل ذلك مع السود في ممفيس.. هذا كل شيء ولا داعي للذهاب إلى أبعد من ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا

«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)

احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)
على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا

على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا
الخارجية الروسية: واشنطن تتورط بشكل مباشر في الصراع و«المجانين» يحلمون بهزيمة موسكو

الخارجية الروسية: واشنطن تتورط بشكل مباشر في الصراع و«المجانين» يحلمون بهزيمة ...
حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات
منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير

منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول طريق «التقسيم»

عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول ...
احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق

احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق
الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق انتخابي مؤجل

جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق...
هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟

هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟
بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس

بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
7 قتلى بينهم 3 مهاجمين في الهجوم على مجمع للشرطة الباكستانية بكراتشي
7 قتلى بينهم 3 مهاجمين في الهجوم على مجمع للشرطة الباكستانية ...
6 قتلى بالرصاص في ولاية ميسيسيبي الأميركية
6 قتلى بالرصاص في ولاية ميسيسيبي الأميركية
مصدر أمني: هجوم على سفينة ذات ملكية إسرائيلية في بحر العرب في 10 فبراير
مصدر أمني: هجوم على سفينة ذات ملكية إسرائيلية في بحر العرب في 10 ...
نائبان أميركيان يدعوان بايدن للتراجع عن بيع مروحيات لنيجيريا بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان»
نائبان أميركيان يدعوان بايدن للتراجع عن بيع مروحيات لنيجيريا بسبب...
الهند ترد على منتقديها بعد دهم مكاتب شبكة «بي بي سي»
الهند ترد على منتقديها بعد دهم مكاتب شبكة «بي بي سي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
المزيد
طالبان باكستان تهدّد بشن هجمات جديدة ضد الشرطة
طالبان باكستان تهدّد بشن هجمات جديدة ضد الشرطة...
الشرطيون الأميركيون المتهمون بقتل تايري نيكولز يدفعون ببراءتهم
الشرطيون الأميركيون المتهمون بقتل تايري نيكولز يدفعون ......
واشنطن تنهي انتشال حطام المنطاد الصيني والبحث عن بقايا الجسمين الطائرين
واشنطن تنهي انتشال حطام المنطاد الصيني والبحث عن بقايا ......
الهند ترد على منتقديها بعد دهم مكاتب شبكة «بي بي سي»
الهند ترد على منتقديها بعد دهم مكاتب شبكة «بي بي سي»...
نائبان أميركيان يدعوان بايدن للتراجع عن بيع مروحيات لنيجيريا بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان»
نائبان أميركيان يدعوان بايدن للتراجع عن بيع مروحيات لنيجيريا......
المزيد