وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية كاليدونيا الجديدة، الأحد، وفاة سائح أسترالي (59 عاما)، جراء تعرضّه لهجوم قرش على مسافة 150 مترا من شاطئ في نوميا.

وكان الضحية يسبح قرب ممشى هذا الشاطئ المقصود جدا في العاصمة عندما عضته سمكة القرش مرات عدة. وقال المدعي العام إيف دوبا إن «شخصين كانا على متن مركب في مكان قريب» حاولا إسعاف هذا الرجل الخمسيني، وفق «فرانس برس».

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وتبين لعناصر الإنقاذ أن الرجل تلقى عضة كبيرة في ساقه، وكذلك على مستوى ذراعيه. ورغم المحاولات التي بذلت لإنعاشه عند إعادته إلى الشاطئ، توفي متأثرا بجروحه.

سمكة قرش

ووقع الهجوم أثناء وجود عدد كبير من الأشخاص في المياه ما أثار الذعر على شاطئ شاتو رويال في جنوب المدينة، فيما أخليت المنطقة على الفور.

وأمرت رئيسة بلدية نوميا سونيا لاغارد بإغلاق معظم شواطئ المدينة وإطلاق حملة للإمساك بأسماك قرش النمر وأسماك قرش البولدوغ بالتعاون مع مقاطعة جنوب كاليدونيا الجديدة. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة بحسب النيابة العامة.