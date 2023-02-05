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وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش بأستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 02:55 مساء
وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش بأستراليا
لافتة تحذر من وجود أسماك قرش على أحد شواطئ نيوكاسل بأستراليا (أ ف ب)
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قضت مراهقة تبلغ 16 عاما، السبت، عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش عندما كانت تسبح بنهر في غرب أستراليا، حسب ما أعلنت السلطات.

وأشار بيان أصدرته حكومة الولاية إلى أن الشابة أصيبت بجروح خطرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان بفريمانتل في ضواحي بيرث، وفق «فرانس برس».

وأوضح بول روبنسون، من شرطة فريمانتل، أن الشابة سُحبت من المياه وأُعلنت وفاتها بعد محاولات فاشلة لإنعاش قلبها.

وقال في مؤتمر صحفي «من المبكر الإدلاء بتفاصيل عن الحادث، لكن ما نعرفه هو أن الشابة كانت في النهر برفقة أصدقاء».

ولفت إلى أنهم «كانوا على متن مركبات (جيت سكي)، ثم ظهرت مجموعة من الدلافين في النهر، فما كان من الشابة إلا أن قفزت في المياه لتسبح مع هذه الحيوانات».

وأشار إلى أن عائلة الفتاة المتحدرة من بيرث «صُدمت جراء تلقيها نبأ الوفاة المؤلم جدا».

وذكر روبنسون أن الخبراء أكدوا أنه من النادر العثور على أسماك قرش في هذا الجزء من النهر.

وحضت حكومة الولاية السكان على توخي «مزيد من الحذر» في نهر سوان واحترام قرار إغلاق الشواطئ.

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ويعود آخر هجوم مميت في نهر أسترالي إلى العام 1960، عندما هاجم قرش ثور يبلغ طوله 3.3 متر غواصا في روزفيل بريدج بسدني.

وحسب هيئة الرياضة الأسترالية، يمارس 4.5 مليون أسترالي السباحة بصورة منتظمة بينما يمارس 500 ألف أقله رياضة ركوب الأمواج.

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