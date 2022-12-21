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الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 11:00 صباحا
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
سيارة لامبورغيني من طراز «هوراكان» تابعة للشرطة الإيطالية في روما، 30 مارس 2017 (أ ف ب)
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قطع شرطيون مئات الكيلومترات عبر الأراضي الإيطالية في سيارة لامبورغيني لتسليم كليتين لمريضين ينتظران عملية زرع، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء.

وكتبت الشرطة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «رحلة على الطريق السريع لتقديم أعظم هدية في عيد الميلاد: الحياة. بفضل +بابا نويل+ الخاص للشرطة الوطنية، تلقى شخصان تبرعا بالكلى»، وفق «فرانس برس».

وتُظهر الصور شرطيا وممرضة يضعان في صندوق المركبة الموجود في المقدمة، مبرّدا طبيا أزرق يحتوي على العضوين المعدّين للزرع.

بعد مغادرتهما بادوفا (شمال شرق)، الثلاثاء، سلّما كلية إلى مستشفى في مودينا الواقعة على بعد 170 كيلومترا، قبل التوجه إلى روما التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر لتسليم الثانية.

وتملك شرطة الطرق الإيطالية سيارتين من طراز «Lamborghini Huracàn»، وهي سيارات مزودة أكثر من 600 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كيلومترا في الساعة.

ويُستخدم هذا الطراز لاعتراض المركبات المخالفة، لكنه يصلح أيضاً للتدخلات العاجلة الأخرى مثل نقل الأعضاء.

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