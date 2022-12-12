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لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 10:52 مساء
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
جانب من فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022 (فيسبوك)
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استضافت ليبيا، لأول مرة، فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» التي حضرها مسؤولون ليبيون وناشطون، بحسب ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأقيم فعاليات أمس الأحد في فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس، وفي مطعم فلامينيو في بنغازي، بهدف «توظيف الثقافة وأسلوب الحياة والأكل كعامل مشترك لتوحيد ضفتي البحر الأبيض المتوسط»، وفق الوكالة.

كما أقيمت أمسية بعنوان «إيطاليا وليبيا: مطبخ بين ضفتي المتوسط» في طرابلس بحضور السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو وأعضاء المجتمع المدني الليبي وممثلين عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- مميّزات المطبخ الإيطالي

السفير الإيطالي: الأكل ثقافة توحد ضفتي البحر المتوسط
وقال السفير الإيطالي إن «الأكل هو التعايش والثقافة، لذلك يوحد فن وعادات الطهي ضفتي البحر الأبيض المتوسط»، مضيفًا «في ثقافتنا ونمط حياتنا، يلعب الأكل دورًا أساسيًا يوحد بين العائلات والأصدقاء، متابعا: «أنا فخور جدًا بأن يتم تنظيم يوم المطبخ الإيطالي في ليبيا للمرة الأولى».

تشابه الأكلات الليبية والإيطالية
وأشار تقرير الوكالة الإيطالية إلى توطيد العلاقات بين إيطاليا وليبيا في الطعام، خصوصًا مع تشابه الأطباق النموذجية من التقاليد الإيطالية والعربية مثل التشابه بين عصيدة من دقيق الذرة وطبق البازين، صلصة أرابياتا والمبكبكه، وكذلك حلويات سترافولي ولقمة القاضي الليبية.

وأضافت «نوفا» أن الشيف ماركو ماريلي الذي يعمل في مطعم مميز في أوروبا، شارك في الحدث عبر تقنية الفيديو لأسباب أمنية.

وفي مداخلته، أبرز القنصل العام فرانشيسكو سافيريو دي لويجي «الروابط العميقة التي تجمع إقليم برقة بإيطاليا والحرص على تعزيزها بشكل أكبر لصالح الأجيال الجديدة التي تشكل مكونًا أساسيًا من السكان».

جانب من فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022 (فيسبوك)
جانب من فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022 (فيسبوك)
لافتة ضمن فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022 (فيسبوك)
لافتة ضمن فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022 (فيسبوك)
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