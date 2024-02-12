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بلدية الكفرة: إصدار «بطاقة لاجئ» لتوزيع المساعدات وحصر النازحين السودانيين

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الإثنين 12 فبراير 2024, 12:53 صباحا
بلدية الكفرة: إصدار «بطاقة لاجئ» لتوزيع المساعدات وحصر النازحين السودانيين
سودانيون يفرون من المعارك الدائرة في بلدهم. (أرشيفية: الإنترنت)
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تشرع بلدية الكفرة، الإثنين، في توزيع مساعدات قدمتها «القيادة العامة» لمعالجة ملف تزايد أعداد النازحين السودانيين  في ظل نقص الإمكانات، كما أصدرت البلدية «بطاقة لاجئ» لتنظيم توزيع المساعدات وحصر النازحين.

وقال الناطق باسم البلدية عبدالله سليمان في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «القيادة العامة» قدمت «مساعدات كبيرة» عن طريق كتيبة «سبل السلام» فضلا عن مساعدات قدمها الهلال الأحمر قبل يومين.

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وتحوي مساعدات «القيادة العامة» سلعًا تموينية وملابس ومراتب وأغطية ومواد تنظيف شخصية، وفق سليمان الذي كشف عن إصدار «بطاقة لاجيء» لتنظيم توزيع هذه المساعدات وحصر أعداد النازحين.

وحذر المسؤول المحلي من مخاوف أمنية مرتبطة بملف النازحين السودانيين إلى البلدية من بينها تدفق أصحاب سوابق فارين من السجون فضلا عن هواجس من تسرب أشخاص غير سودانيين مستغلين هذا النزوح.

ويتزايد أعداد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في بلدهم على الكفرة في وقت تعاني البلدية من نقص الإمكانات وهي لذلك سبق أن ناشدات الحكومات والجهات المسؤولة للتدخل لكن سليمان قال في تصريحه لـ«بوابة الوسط» أن هذه الجهات «لم تستجب إلى الآن».

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