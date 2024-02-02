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شاهد في «وسط الخبر»: الكفرة.. عنف السودان هل يفجر أزمة جديدة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 12:09 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: الكفرة.. عنف السودان هل يفجر أزمة جديدة؟
برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv) الخميس 1 فبراير 2024
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ناقش برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv) الخميس، الأفكار المتداولة حول توطين المهاجرين الفارين من الحرب السودانية في الكفرة، التي تعاني بطبيعة الحال من تدني مستوى الخدمات مع تزايد أعداد النازحين إليها.

ويرتبط ملف النازحين في الكفرة بقضية الهجرة غير الشرعية التي تتنازع حكومتي حماد والدبيبة على إدارته، وسط مطالب منظمات حقوقية بوقف ترحيل المهاجرين ووقف الانتهاكات المزعومة حيالهم.

- بلدية الكفرة: أعداد النازحين السودانيين في تزايد والإمكانات محدودة

وتناشد بلدية الكفرة منذ شهور، فأيُّ تداعيات للحرب في السودان على الواقع المعيشي بالكفرة، وهل الجهود المحلية والدولية كافية لتوفير الحياة المعيشية بالبلدية، وأيُّ دور للحكومتين لمعالجة ملف الهجرة في الكفرة؟ وهي أسئلة يطرحها البرنامج على كل من: عميد بلدية الكفرة المكلف مسعود بن سليمان، والناشط المدني صالح عقوب، ومدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان، والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون الأفريقية مكي مغربي.

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